Neue Spiele der Woche bescheren uns endlich die Next Gen-Versionen eines grandiosen Rollenspiels

Welche Konsolenspiele in der Woche vom 12. bis zum 18. Dezember 2022 erscheinen, fassen wir hier für euch zusammen. Wie gewohnt starten wir mit den Highlights, gefolgt von wichtigen Neuerscheinungen für PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch.

Die Highlights der Woche:

1:58 The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S zeigt sich im ersten Trailer

Release: 14. Dezember 2022

14. Dezember 2022 Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

Darum geht's: In einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, die auf den Romanen von Andrzej Sapkowski basiert, macht sich der Hexer Geralt auf die Suche nach seiner Ziehtochter Ciri ist. Dabei reist er zusammen mit seinem Mentor Vesemir durch das vom Krieg geplagte Temerien. Leid, Chaos, Überfälle und Monster stehen an dort der Tagesordnung.

Was ist neu? The Witcher 3: Wild Hunt kam bereits 2015 heraus, weshalb die Next Gen-Versionen sich vorrangig auf technische Verbesserungen konzentriert. Neben schnelleren Ladezeiten und Raytracing schaffen es so auch fünf wichtige PC-Mods auf die Konsole. Eine Menge Quality of Life-Verbesserungen bringen unter anderem DualSense-Support, eine neue Kamerasicht und Filter für die Map. Es warten aber auch ein paar kleine neue Inhalte auf uns, wie etwas neue Rüstungen und eine Quest, die an die Witcher-Serie angelehnt sind.

Gratis-Update möglich: Wer The Witcher 3 bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, bekommt die Next Gen-Fassung für die jeweilige Konsole kostenlos.

Warum The Witcher 3 so gut ist, könnt ihr nochmal in unserem Test genau nachlesen:

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

2:50 Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - Reveal-Trailer zeigt das FF7-Prequel in neuem Glanz

Release: 13. Dezember 2022

13. Dezember 2022 Genre: Action-JRPG

Action-JRPG Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Darum geht's: Crisis Core erzählt wie schon damals auf der PlayStation Portable die Vorgeschichte zu Final Fantasy 7. In der Rolle von Zack Fair, einen ehemaligen Kameraden von Cloud Strife, träumen wir davon, ein heldenhafter Soldat ersten Ranges zu werden.

Bei Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion handelt es sich um einen Mix aus Remake und Remaster, der das PSP-Spiel neu auflegt. Die Entwickler*innen haben demnach mehr als nur oberflächlich an der Technik geschraubt. Unter anderem ist das Spiel nun vollständig synchronisiert (auf Japanisch und Englisch, Deutsch gibt es nur als Untertitel), das Kampfsystem wurde überarbeitet und neue Animationen gibt es ebenfalls. Das alles trägt zu einem flüssigeren Spielgefühl bei. Dennoch solltet ihr hier nicht das modernste Spieldesign erwarten.

Hier geht's zu unserem Test, bei dem das Spiel sehr gut abschneidet:

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

13. Dezember - Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

13. Dezember - Gris (PS5)

13. Dezember - Neon White

14. Dezember - The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition (PS5)

14. Dezember - Raptor Boyfriend: A High School Romance

15. Dezember - Blacktail

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr hingegen in dieser Liste. Was 2023 auf der PlayStation erscheint, könnt ihr in den Release-Übersichten für PS4 und PS5 einsehen.

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

13. Dezember - Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

13. Dezember - High on Life

13. Dezember - Gris (Xbox Series X/S)

14. Dezember - The Witcher 3: Wild Hunt Complete Version (Xbox Series X/S)

14. Dezember - Raptor Boyfriend: A High School Romance

15. Dezember - Blacktail

Was erscheint noch? Alle Xbox-Releases 2022 sowie die für 2023 angekündigten Xbox-Spiele findet ihr in den verlinkten Listen.

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

13. Dezember - Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

14. Dezember - Aka

14. Dezember - Raptor Boyfriend: A High School Romance

16. Dezember - Resident Evil 7: Biohazard - Cloud

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2022 und die bereits für 2023 angekündigten Switch-Titel findet ihr in den verlinkten Listen.

Vergesst nicht die Dezember-Spiele bei PS Plus und den anderen Abos

Wie immer gibt es auch im Dezember neue Spiele, die ohne weitere Kosten über diverse Abo-Services gespielt werden können. Wenn ihr wissen wollt, was dieses Mal bei PS Plus, Games With Gold und im Game Pass auf euch wartet, findet ihr alle Infos in den oben verlinkten Artikeln. Auf GamePro.de findet ihr außerdem regelmäßig Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?