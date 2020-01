Sport-und Rennspiele 2020 - 6 Highlights für PS4, Xbox One & Switch

Damit ihr wie immer den Überblick nicht verliert, möchten wir euch in diesem Artikel die diesjährigen Highlights aus den Genre Sport-und Rennspiele für PS4, Xbox One und Nintendo Switch präsentieren.

Die üblichen Verdächtigen wie FIFA, PES, Madden, NBA 2K und Co. lassen wir dabei erneut außen vor.

Sportspiele - Highlights 2020

Session

Plattform: Xbox One, PC

Release: 2020

Das Skatespiel Session sollte bereits 2019 für die Xbox One erscheinen, schaffte es jedoch nur in die Early Access-Phase auf Steam. In diesem Jahr soll es jedoch endlich so weit sein.

Darum geht's: Die goldene Ära der Skateboard-Spiele, allen voran der Reihe um Legende Tony Hawk, ist lange vorbei und seit Skate 3 sind mittlerweile zehn (!) Jahre vergangen. Mit Session hat das Warten jedoch ein Ende. Das Spiel möchte den Sport so realistisch wie nie zuvor abbilden und orientiert sich dabei an den frühen 90ern und 2000er-Jahren der Szene.

Wie steuert sich Session? Die Steuerung aus Session kommt mit einem besonderen Kniff. So ist jeder Fuß einem Analog-Stick zugeordnet. Indem ihr die Sticks in verschiedene Richtungen drückt, führt ihr unterschiedliche Tricks aus. Punkte für Stunts gibt es hingegen nicht. Spieler sollen die Tricks ausführen, die ihnen Spaß machen.

Windjammers 2

Plattform: Nintendo Switch

Release: Q1 2020

Auch Windjammers 2 sollte bereits im vergangenen Jahr erscheinen, wurde jedoch verschoben.

Das Spiel kenn ich doch irgendwoher ... Der Vorgänger erschien ursprünglich im Jahr 1994 für den Neo Geo und wurde im Jahr 2017 abseits von Nintendos Veröffentlichung auf der Virtual Console erstmals auf die aktuelle Konsolengeneration portiert. 2020 soll die Fortsetzung des kultigen Arcade-Hits endlich für die Nintendo Switch erscheinen.

So spielt es sich: In der ausgedachten Hochgeschwindigkeitssportart stehen sich auf einem Spielfeld zwei Konkurrenten gegenüber und versuchen eine Art Diskus in die Punktezone des Gegners zu werfen. Den Athleten stehen dabei verschiedene Spezialmanöver zur Verfügung, um den Kontrahenten zu verwirren und aus dem so wichtigen Rhythmus zu bringen. Gefordert sind zudem blitzschnelle Reaktionen, um das Feld als Sieger zu verlassen.

Skatebird

Plattform: Nintendo Switch, PC

Release: Q4 2020

Mit Skatebird hat es ein weiteres Skatespiel in unsere diesjährigen Sport-Highlights geschafft.

Ist das euer Ernst? Nun. Wir drücken es mal so aus: In Skatebirds steuert ihr unter anderem kleine Sittiche mit einer Weihnachtsmütze auf dem Kopf, die einen 900 in der Halfpipe stehen und dabei drollig mit den Flügeln schlagen. Wie kann das bitte kein Highlight sein!?

Roller Champions

Plattform: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Release: 2020

Roller Champions wurde auf der E3 2019 angekündigt und war auf dem PC sogar für kurze Zeit in einer Demo spielbar.

Um was geht's? Roller Champions ist ein schnelles, buntes und etwas chaotisches Trendsport-Spiel von Ubisoft, in dem man im Jahr 2029 auf Rollschuhen über die Piste in einer großen Arena flitzt. Die beiden Dreierteams in jedem Match müssen dabei auch einen Ball durch einen Ring werfen und können sich nicht nur gegenseitig überholen, sondern auch von der Strecke rammen.

Kostenlos spielbar: Der Titel setzt ähnlich Fortnite oder Warframe auf ein Free2Play-Modell.

Rennspiele - Highlights 2020

Fast & Furious: Crossroads

Plattformen: PS4, Xbox One

Release: Mai 2020

Mit Fast & Furious: Crossroads erwartet uns im Mai 2020 das neue Spiel der Project Cars-Macher Slightly Mad Studios.

Ein Film zum nachspielen: Im ersten Trailer von den Game Awards 2019 bekamen wir bereits einen guten ersten Eindruck von Crossroads. So schlüpfen wir in die Rolle von Vin Diesel, Michelle Rodriguez & Co. und brettern durch ein story-basiertes Action-Rollenspiel.

Circuit Superstars

Plattform: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Release: 2020

Mit Circuit Superstars erwartet uns 2020 nach langer Wartezeit wieder ein Top-Down-Racer im Stile eines Bleifuss Fun, der einiges an Qualität und allerhand Spielspaß verspricht.

Eine gute Mischung: Laut dem Entwickler Original Fire Games ist das Rennspiel darauf ausgelegt, die Zugänglichkeit eines Arcade-Titels mit der Authentizität komplexer Motorsport-Simulationen zu verbinden.

Die Rennserien umfassen dabei mehrere Zeitalter des Motorsports, von den Einsitzern der 1960er-Jahre bis hin zu aufgemotzten GT-Modellen moderner Wettkämpfe.

Diese Sport- und Rennspiele kommen 2020 außerdem

FIFA 21

eFootball PES 2021

NBA 2K21

NHL 21

Madden NFL 21

F1 2020

Ride 4

TT Isle of Man 2

Monster Energy Supercross: The official Videogame 3

Was ist mit Gran Turismo 7, Forza Motorsport 8 und Project Cars 3?

Sowohl der Release von Gran Turismo 7, Forza Motorsport 8 als auch von Project Cars 3 wird in naher Zukunft (bis 2021) erwartet. Da über die drei Rennspiel-Giganten allerdings Stand jetzt kaum Informationen durchgesickert sind und ein Release 2020 eher unwahrscheinlich ist, haben wir uns gegen eine Auflistung in diesem Artikel entschieden.

Da war doch was: Gran Turismo Sport ist nach offiziellen Angaben bereits auf dem Devkit der PS5 spielbar. Ein direkter Port auf Sonys Next Gen-Konsole ist daher durchaus noch in diesem Jahr möglich.

