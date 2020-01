(Couch)-Koop-Spiele 2020: 10 Highlights für PS4, Xbox & Switch

In unserer Vorschauliste stellen wir euch kommende Koop-Releases für PS4, Xbox One und Switch vor, die ihr sowohl online als auch offline mit Freunden spielen könnt. Zunächst stellen wir euch kommende Highlights vor, anschließend führen wir weitere Koop-Games in einer Release-Liste auf.

Da stetig neue Infos dazu kommen und neue Spiele angekündigt werden, werden wir diese Liste fortlaufend für euch updaten.

Couch-Koop-Spiele – Highlights 2020

Darksiders Genesis

Koop-Modus: Couch-Koop für 2 Spieler, (+Online-Koop für 2 Spieler)

Couch-Koop für 2 Spieler, (+Online-Koop für 2 Spieler) Genre: Hack 'n' Slay

Hack 'n' Slay Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia

PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia Release: 14. Februar 2020 (PS4, Xbox One, Switch), PC & Stadia schon erschienen

Darum geht's: Darksiders Genesis ist ein Spin-off, das im Gegensatz zu den Hauptspielen in der Top-Down-Perspektive gespielt wird. Zudem erwartet euch hier kein Action-Adventure, sondern ein Hack 'n' Slay im Stile von Diablo, bei dem wir uns durch Monsterhorden schnetzeln und ballern.

So wird im Koop gespielt: Ihr könnt die komplette Kampagne von Darksiders Genesis gemeinsam mit einem Freund entweder im lokalen Couch-Koop oder im Online-Koop zocken.

Welche Charaktere gibt es? Ein Spieler übernimmt dabei die Rolle des Apokalyptischen Reiters und Fernkämpfers Strife, während ein anderer in die Haut von War, klassischer Nahkämpfer, schlüpft. Die beiden anderen Apokalyptischen Reiter Death und Fury sind bislang hingegen nicht spielbar.

Cuphead The Delicious Last Course

Koop-Modus: Couch-Koop für 2 Spieler

Couch-Koop für 2 Spieler Genre: Run 'n' Gun

Run 'n' Gun Plattformen: Xbox One, Switch, PC

Xbox One, Switch, PC Release: 2020

Darum geht's: Mit "The Delicious Last Course" erhält der cartoonhafte Genre-Mix aus Shoot 'Em Up und Jump 'n' Run Cuphead einen DLC. Bereits das Hauptspiel erwies sich als knallharte Herausforderung, das Addon dürfte ebenfalls nicht zimperlich mit euch umgehen. Doch Durchhalten lohnt sich, gerade im Koop. Denn hier werden Zusammenarbeit und Freundschaft ordentlich auf die Probe gestellt.

Was sind die Neuerungen? Euch erwarten eine neue Insel mit frischen Levels und Bossen, neue Waffen, neue Charms und mit Ms. Chalice ein weiterer Charakter, der sich Cuphead und Mugman dazugesellt.

So wird im Koop gespielt: Cuphead kann alleine oder im lokalen Koop mit einem weiteren Mitspieler angegangen werden, der sich einfach per Knopfdruck dazuschaltet und in die Rolle von Mugman oder Ms. Chalice schlüpft. So könnt ihr euch den gefährlichen Bossen des Spiels gemeinsam stellen.

Animal Crossing: New Horizons

Koop-Modus: Couch-Koop für 4 Spieler, (+ Online-Koop mit bis zu 8 Spielern)

Couch-Koop für 4 Spieler, (+ Online-Koop mit bis zu 8 Spielern) Genre: Lebenssimulation

Lebenssimulation Plattformen: Switch

Switch Release: 20. März 2020

Darum geht's: Animal Crossing: New Horizons für Switch schickt uns ab März des kommenden Jahres auf die einsame Insel. Dort schlüpfen wir in die Klamotten eines knuddeligen, selbsterstellten Bewohners und bauen uns ein Leben auf, indem wir angeln, Käfer fangen, Ressourcen sammeln, craften und mehr.

So wird im Koop gespielt: Die Lebenssimulation bietet sowohl einen lokalen Koop für bis zu vier Spieler als auch einen Online-Multiplayer, bei dem bis zu 8 Teilnehmer mitmischen können. Im Koop agiert je ein Spieler als Host und stellt seine Insel zur Verfügung, die dann die anderen Mitstreiter besuchen. Wie der Multiplayer genau funktioniert, erklären wir euch hier.

Hier könnt ihr dann mit den Bewohnern des Hosts reden, Items kaufen und tauschen, Blumen pflanzen (oder zerstören), und vieles mehr.

Online-Koop-Spiele – Highlights 2020

Marvel's Avengers

Koop-Modus: Online-Koop für 4 Spieler

Online-Koop für 4 Spieler Genre: Action

Action Plattformen: PS4, Xbox One, PS5, PC

PS4, Xbox One, PS5, PC Release: 15. Mai 2020 (Current Gen)

Darum geht's: Marvel's Avengers bringt die Superheldenbande auf die große Videospiel-Bühne. In den Rollen der Avengers kloppen wir uns hier durch die Gegnermassen.

Welche Helden sind bereits bestätigt?

Hulk

Thor

Black Widow

Iron Man

Captain America

Miss Marvel

So wird im Koop gespielt: GamePro hat im Interview mit Entwickler Crystal Dynamics auf der E3 2019 nachgefragt, wie genau der Koop-Modus in Avengers funktionieren soll: Offenbar erwartet uns eine Story-Kampagne, die sowohl Singleplayer- als auch Koop-Fans glücklich machen soll.

Im Koop spielen alle unterschiedliche Charaktere

Zusammenspiel der Superhelden steht im Fokus

Umgebung ist auf verschiedene Fähigkeiten zugeschnitten

Mehr Infos zum Multiplayer von Marvel's Avengers lest ihr in unserem ausführlichen Artikel.

Dying Light 2

Koop-Modus: Online-Koop für 4 Spieler

Online-Koop für 4 Spieler Genre: Open World-Action

Open World-Action Plattformen: PS4, Xbox One, PS5, Series X, PC

PS4, Xbox One, PS5, Series X, PC Release: 2. Quartal 2020 (Current Gen)

Darum geht's: Mit Dying Light 2 setzt sich die Zombie-Hatz fort. Erneut spielen wir in der Ego-Perspektive, und erneut verschlägt es uns in eine riesige Open World. Wie der Vorgänger bietet Teil 2 einen Gameplay-Mix aus rasanten Parkour-Manövern über den Dächern einer frei zugänglichen Stadt, martialischen Nahkämpfen gegen Zombies und Menschen sowie eine Story über den Untergang der Welt.

Was sind die Neuerungen? Ein vielversprechendes neues Feature haben die Macher während der E3 2019 enthüllt: Bleibt Held Aiden zu lange in der Dunkelheit, steigt sein Infektionslevel und er wird damit stärker. Bleibt er jedoch zu lange im Dunkeln, verwandelt er sich in einen Zombie.

So wird im Koop gespielt: Ihr könnt die gesamte Kampagne des Zombie-Abenteuers gemeinsam mit bis zu drei anderen Mitspielern spielen. Ein Zombie-Jäger agiert dabei als Host, der Kampagnen-/Welt-Fortschritt wird nur bei diesem gespeichert.

Outriders

Koop-Modus: Online-Koop für 3 Spieler

Online-Koop für 3 Spieler Genre: Shooter

Shooter Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Release: 3. Quartal 2020

Darum geht's: Hinter Outriders steckt das neue Spiel der Bulletstorm-Macher People Can Fly. Richtiges Gameplay gab es bislang zwar noch nicht zu sehen, aber immerhin wissen wir, dass uns ein postapokalyptischer Shooter ins Haus steht, der schnelle Action verspricht.

Neben normalen Schusswaffen wird es auch magische Fähigkeiten geben. Die braucht ihr auch, wenn ihr gegen die übernatürlichen Gegner eine Chance haben wollt.

So wird im Koop gespielt: Outriders kann im Koop mit bis zu drei Spielern erlebt werden. Der Multiplayer funktioniert dabei ganz simpel über Drop-in-Drop-out.

Auf Seite 2 findet ihr noch mehr kommende Highlights im Bereich Online-Koop-Spiele 2020!