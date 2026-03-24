Läuft gerade Pokémon Pokopa: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!
Pokémon Pokopa: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

8 Aufrufe

Pokémon Pokopa: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

Irina Humennik, Nina Morgenstern
24.03.2026 | 16:19 Uhr

Auf den Wunderinseln von Pokémon Pokopia könnt ihr legendäre Pokémon finden. Ob sich die seltenen Wesen aber tatsächlich auf eurem aktuellen Eiland befinden, ist gar nicht so einfach rauszufinden. Normalerweise müsst ihr euch nämlich erstmal in die Mitte des Gebiets buddeln um zu festzustellen, ob sich eines der begehrten Legendarys in einer Höhle versteckt.

Es sei denn natürlich, ihr benutzt diesen super praktischen Trick, mit dem ihr schon wenige Sekunden nach eurer Ankunft ganz einfach und mit 100 prozentiger Sicherheit nachschauen könnt, ob sich die Suchaktion lohnt oder ob ihr nur eure Zeit verschwenden würdet. Wie genau das funktioniert, erklärt euch unser kurzer Videoguide in atemberaubenden 23 Sekunden!

Mehr Tipps zu Wunderinseln und Legendarys:

Pokémon Pokopia - Alle Wunderinseln und Plüschis: So funktioniert das Reisen mit Driftlon
Pokémon Pokopia: Legendäre Pokémon auf Wunderinseln fangen – so geht's!
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox! Video starten   1     1:01

vor 3 Wochen

Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!
Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln Video starten   1     0:19

vor 2 Wochen

Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln
Pokémon Pokopa: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon! Video starten   0:24

vor einer Stunde

Pokémon Pokopa: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!
Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist Video starten   1   9:41

16.02.2026

Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist
Specials

Specials
4.844 Videos

Zum Kanal
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Crimson Desert auf der normalen PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen Video starten   3     4   4:38

vor 4 Tagen

Crimson Desert auf der "normalen" PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen
Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst Video starten   6:09

vor einer Stunde

Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst
Schon wieder Ärger um Subnautica 2 - Dabei will ich doch einfach nur endlich spielen Video starten   1     1   16:18

vor 2 Tagen

Schon wieder Ärger um Subnautica 2 - Dabei will ich doch einfach nur endlich spielen
Cozy Stickerville: Offizieller Trailer versprüht den gemütlichen Vibe des entspannten Koop-Brettspiels Video starten   0:35

vor einem Tag

Cozy Stickerville: Offizieller Trailer versprüht den gemütlichen Vibe des entspannten Koop-Brettspiels
10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe Video starten   2   11:42

vor 2 Tagen

10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe
Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox! Video starten   1     1:01

vor 3 Wochen

Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Pokémon Pokopa: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon! Video starten   0:24

vor einer Stunde

Pokémon Pokopa: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!
Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst Video starten   6:09

vor einer Stunde

Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst
Cozy Stickerville: Offizieller Trailer versprüht den gemütlichen Vibe des entspannten Koop-Brettspiels Video starten   0:35

vor einem Tag

Cozy Stickerville: Offizieller Trailer versprüht den gemütlichen Vibe des entspannten Koop-Brettspiels
10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe Video starten   2   11:42

vor 2 Tagen

10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe
Schon wieder Ärger um Subnautica 2 - Dabei will ich doch einfach nur endlich spielen Video starten   1     1   16:18

vor 2 Tagen

Schon wieder Ärger um Subnautica 2 - Dabei will ich doch einfach nur endlich spielen
Crimson Desert auf der normalen PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen Video starten   3     4   4:38

vor 4 Tagen

Crimson Desert auf der "normalen" PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen
DLSS 5: Echte Grafik-Revolution oder nur AI-Slop? Video starten   52:00

vor 4 Tagen

DLSS 5: Echte Grafik-Revolution oder nur AI-Slop?
So bekommt ihr in Crimson Desert einen klassischen Lock On Video starten   1   0:36

vor 4 Tagen

So bekommt ihr in Crimson Desert einen klassischen Lock On
So vergrößert ihr euer Inventar in Crimson Desert Video starten   1   0:33

vor 4 Tagen

So vergrößert ihr euer Inventar in Crimson Desert
So schaltet ihr die Schnellreise in Crimson Desert frei! Video starten   1   0:39

vor 4 Tagen

So schaltet ihr die Schnellreise in Crimson Desert frei!
Neues Pokémon TCG Pocket-Set Mega-Schillern angekündigt Video starten   0:56

vor 5 Tagen

Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Mega-Schillern" angekündigt
Fortnite: So funktioniert das neue Rivalen-System in Chapter 7 Season 2 Video starten   1:25

vor 5 Tagen

Fortnite: So funktioniert das neue Rivalen-System in Chapter 7 Season 2
mehr anzeigen