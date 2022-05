Elden Ring: Godrick besiegen - So legt ihr euren ersten Demigod

Godrick kann eine harte Nuss sein. Sein "Türsteher" Margit ist schon nicht einfach, aber der Herr von Schloss Sturmschleier ist der erste Halbgott und zeigt euch, was euch in Elden Ring erwartet. Aber kein Grund zum Verzweifeln. Wir geben euch Tipps an die Hand, mit denen ihr den verpflanzten Typen in seine Schranken verweist.

Vorbereitung ist alles

Da Godrick höchstwahrscheinlich euer erster Demigod ist, kann es gut sein, dass ihr unterlevelt oder nicht mit der perfekten Ausstattung in den Kampf geht. Falls es also hakt, stellt sicher, dass ihr euch gut ausstattet.

Das alles kann helfen:

Tipps für den Kampf

Immer in Bewegung bleiben: Godrick ist einer der Bosse, bei dem es sich empfiehlt, zu versuchen, immer hinter ihn zu gelangen. Besonders gut könnt ihr ihn von hinten angreifen, wenn er in der zweiten Phase seinen Feueratem in die Arena speit. Ihr solltet während des Kampfes außerdem generell stets in Bewegung bleiben und immer wieder etwas Distanz zwischen euch und den Endgegner bringen.

Wichtig ist es auch, die Angriffe "zu lesen" und rechtzeitig zu wissen, welche Attacke als Nächstes kommt, damit ihr gezielt ausweichen könnt. Bei Fextralife findet ihr eine Liste der Angriffe, die euch helfen kann, einen Überblick zu bekommen. Die meisten Attacken lassen sich relativ gut nach hinten ausweichen.

Hilfe beschwören: In den Kampf könnt ihr nicht nur eure Geisteraschen oder andere Spieler*innen zur Hilfe rufen, sondern auch den NPC Nepheli Loux an eure Seite rufen. Sie ist im Kampf eine große Hilfe.

Was an Godrick bereitet euch Probleme oder welche Tipps habt ihr auf Lager? Tauscht euch gerne in den Kommentaren aus!