gamescom Awards geben die Nominierten bekannt und Elden Ring könnte abstauben

Die gamescom 2021 findet diese Woche vom 25. bis zum 27. August statt. Aufgrund der pandemischen Lage bleibt es aber dieses Jahr wieder bei einer digitalen Veranstaltung. Trotzdem werden einige Neuheiten gezeigt, die mit einem gamescom Award prämiert werden können. Jetzt wurden die Nominierten sowie die Zeitpunkte für die Vergaben der Awards enthüllt.

Die gamescom Awards werden gestaffelt vergeben

In diesem Jahr findet alles ein bisschen anders statt, weshalb es nicht eine Show gibt, bei der alle Awards direkt enthüllt werden. Auf der gamescom Opening Night Live, im gamescom Studio als auch während der gamescom Spielesause werden mehrere Awards über die Tage hinweg verteilt.

Macht selbst mit beim gamescom Award: Die Gewinner bei zwei Kategorien werden vom Publikum selbst bestimmt. So wählen Fans ihre liebsten Streamer*innen und ihr am meisten erwartete Spiel von der gamescom 2021 aus. Um daran teilzunehmen, müsst ihr einfach an dieser Umfrage teilnehmen.

Die Publikums-Gewinner werden am Sonntag, dem 29. August im Rahmen der Spielesause bekannt gegeben. Im gleichen Stream wird auch der Heart of Gaming-Award verliehen. Das ist ein Sonderpreis der Jury und dafür kommen nicht nur Spiele und Produkte in Frage, sondern auch Personen, Begriffe, Unternehmen oder Konzepte.

Damit ihr den Überblick nicht verliert hier alle Kategorien mit ihren nominierten Spielen aufgeteilt auf die einzelnen Shows, in denen sie vergeben werden.

Alle Nominierten der Plattform-Kategorien

Die Gewinner dieser Kategorien werden im Rahmen der gamescom: Opening Night Live am 25. August ab 20 Uhr bekannt gegeben.

Best Microsoft Xbox Game

Best Nintendo Switch Game

Best PC Game

Best PlayStation Game

Alle Nominierten der Genre-Kategorien und gamescom global awards

Die Gewinner dieser Kategorien werden im gamescom studio am Donnerstag, dem 26. August, und Freitag, dem 27. August bekannt gegeben. Mehr zum gamescom studio lest ihr in unserem Programmplan.

Best Action Adventure Game

Best Action Game

Best Family Game

Just Dance 2022

Run Prop, Run!

Super Dungeon Maker

Best Indie Game

Best Role Playing Game

Best Simulation Game

Climber: Sky is the Limit

Landwirtschafts-Simulator 22

Unbekanntes Spiel

Best Sports Game

Climber: Sky is the Limit

FIFA 22

Riders Republic

Best Strategy Game

Best Multiplayer Game

Best Ongoing Game

Most Original Game

Dice Legeacy

Riders Republic

tERRORbane

Best Announcement

Hier gibt es keine gesonderten Nominierten sondern alle Spiele, die während der Opening Night Live gezeigt wurden, stehen hier der Jury zur Wahl

Best Lineup

Die Nominierten bestehen aus dem gesamten eingereichten Lineup der Partnerunternehmen der gamescom.

Best Trailer

Hier gibt es keine Nominiertenliste. Der Jury stand jeder gezeigte Trailer der Partnerunternehmen im Rahmen der Opening Night Live zur Wahl.

Best of gamescom

Alle Gewinner der Genre- und Plattformkategorien stehen hier der Jury zur Verfügung und können den Hauptpreis Best of gamescom erhalten.

GamePro stellt euch Indie-Spiele vor

Im Rahmen der gamescom 2021 wollen wir euch vorab einige der interessantesten Spiele zeigen, die auf der Indie Arena Booth ausgestellt werden.

