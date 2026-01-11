Nintendo Switch 2-Spiele mit der bisher besten Grafik im Ranking: Diese 6 Titel haben mein Technik-Herz erobert

Samus und Night City sind im Grafik-Ranking eine großartige Kombination!

Der letzte Release einer komplett neuen Konsolengeneration liegt jetzt schon über fünf Jahre zurück. Im Bezug auf Nintendo sind es sogar ganze acht. Dementsprechend gespannt war ich auf die Switch 2. Ihr Vorgänger war nicht gerade für seine... nennen wir sie mal zweckmäßige Technik berühmt, weshalb die neue Nintendo-Konsole einfach abliefern musste.



Und das hat sie dann auch getan – sogar deutlicher als ich es zuerst erwartet hatte!

Das sind die Regeln für mein Ranking:

Es sind einige hübsche Pixelart- und Indie-Spiele wie Hades 2, Skate Story und Dragon Quest I & II HD-2D für die Switch 2 erschienen. Da die künstlerische Ambition aber schwer bergleichbar mit rein technischen Qualitäten ist, lasse ich sie bewusst außen vor. Keine Upgrade-Packs: Wie bei neuen Konsolen typisch, wurden einige Last Gen-Spiele noch einmal mit besserer Technik neu aufgelegt. Dafür habe ich mir noch einmal zwei besonders beeindruckende Exemplare herausgesucht, für das generelle Ranking habe ich sie aber ausgeklammert. Nintendo Switch 2-Editionen: Alle kostenlosen und kostenpflichtigen Upgrade Packs für Switch 1-Spiele von Chris Werian TV-Modus als Referenz: Die Switch 2 liefert grafisch auf einem 4K-Fernseher am besten ab, weshalb der stationäre Modus für mich Vorrang hat. Wie die Spiele auf dem Handheld laufen, lasse ich aber in kleinerem Rahmen ebenfalls in die Bewertung einfließen.

Nun aber zu den Platzierungen meiner Switch 2-Liste, die als Ergänzung zu meinem Ranking für die PS5 und Xbox Series X|S dient:

4 – Star Wars Outlaws

Genre: Open World-Action-Adventure

Open World-Action-Adventure Engine: Snowdrop

Snowdrop Entwickler: Ubisoft Massive

Ubisoft hat auf der Switch 2 mit zwei Portierungen von technisch enorm aufwendigen Open World-Spielen losgelegt. Während die Umsetzung von Assassin's Creed Shadows jedoch hinter den Erwartungen zurückblieb, hat der jüngste Star Wars-Spross gezeigt, was in der Grafikeinheit der Handheld-Konsole steckt.

Als erstes Spiel überhaupt auf der Switch 2 unterstützt das Ganoven-Abenteuer die aufwendige Lichttechnik Ray-Tracing, um die Beleuchtung der Spielwelt sowie Reflexionen komplett dynamisch zu berechnen:

Insbesondere in schattigen Arealen zeigen die dynamischen Lichter, was sie können. Hier veränderte sich die Beleuchtung unter dem Tisch und die Reflexion der Lampe in der Metalltür, als ich das Leuchtmittel heruntergeschubst habe.

Zwar verwendet das Spiel lediglich eine eher unpräzise Variante von Ray-Tracing, die nur sehr langsam auf Kamerabewegungen reagiert und viele brökelige Bildartefakte an dünnen Metallgittern erzeugt, die glaubwürdigen Lichtstimmungen können sich aber dennoch wirklich sehen lassen. Zumal Outlaws auch noch in sehr stabilen 30 fps läuft.

Nur bei der Auflösung tut sich Star Wars Outlaws keinen Gefallen, denn die fällt insbesondere im Handheld-Modus sehr niedrig aus, weshalb Haare und Kabel stark flimmern.

3 – Donkey Kong Bananza

2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

Genre: Jump & Run

Jump & Run Engine: Proprietär (vermutlich eine Weiterentwicklung von Action Library)

Proprietär (vermutlich eine Weiterentwicklung von Action Library) Entwickler: Nintendo EPD

Einige von euch werden sich jetzt mit Sicherheit fragen, was das neue Donkey Kong in der Liste zu suchen hat, aber für mich ist die Sache eigentlich sehr simpel: Ich mag es, wenn leistungsstarke Technik nicht nur für Realismus und grandiose Effekte herhalten muss, sondern auch die Interaktion mit der Spielwelt fördert.

Und DK Bananza ist für mich das perfekte Beispiel dafür: Mit seinen Fäusten kann der chaotische Gorilla die Spielwelt nach und nach abtragen, sprich Löcher und Tunnel ins Terrain graben. Und das wird dann auch mit versteckten Schätzen beziehungsweise einem hohen Maß an Zerstörung belohnt:

Um die Furchen durch das Gelände zu ziehen, nutzt das Team hinter Mario Odyssey sogenannte Voxel, also dreidimensionale Pixel. Diese könnt ihr euch wie die Blöcke in Minecraft vorstellen. Damit Bananza aber nicht so klotzig aussieht, haben sich die Entwickler*innen ein System ausgedacht, das natürlichere Verformungen im Boden zulässt.

2 – Cyberpunk 2077

1:32 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Der finale Trailer vor dem Release ist da

Genre: Open World-Rollenspiel

Open World-Rollenspiel Engine: REDengine 4

REDengine 4 Entwickler: CD Project RED

Mit Cyberpunk 2077 hat CD Projekt RED vor mittlerweile fünf Jahren etwas Beeindruckendes geschaffen: Die dystopische Metropole von Night City zählt bis heute zu einer der schönsten Speielwelten überhaupt, da sie nicht mit Details geizt und wunderschön von der kalifornischen Sonne beziehungsweise schier endlosen Neon-Reklamen ausgeleuchtet wird.

Insbesondere bei Nacht beeindruckt der Neon-Moloch von Cyberpunk 2077.

Die Switch 2-Version fängt die Grafikpracht perfekt ein und steckt im TV-Modus sogar die auf dem Papier leistungsstärkere PS4 Pro in die Tasche. Die schicke Optik hat aber auch ihren Preis: 30 fps werden nicht immer gehalten, es kommt also gelegentlich zu Rucklern.

Am Fernseher schafft es die Switch 2-Edition von Cyberpunk 2077 auf etwa 1080p im Qualitätsmodus und sieht dank eines überraschend gut gelungenen Einsatzes von DLSS angenehm scharf aus. Mobil sind im selben Grafikmodus aber nur noch 756p drin, weshalb das Sci-Fi-RPG deutlich an Schärfe verliert.

Zudem zerfällt die leichtgewichtige DLSS-Variante im Handheld-Modus deutlich – an Büschen, Palmen und Kabeln bilden sich permanent störende Bildartefakte:

Diesen Screenshot habe ich im Handheld-Modus aufgenommen und hier wird die niedrige Auflösung dann deutlich. Achtet vor allem auf den Busch, der sich im Hintergrund befindet – er verklumpt zu etwas undefinierbarem.

Für mich landet Cyberpunk daher auch am Ende "nur" auf der Zwei. Es ist ein durchweg verdammt gut aussehender RPG-Shooter, der bemerkenswert portiert wurde, aber eben auch einige unschöne Kanten aufweist.

1 – Metroid Prime 4: Beyond

1:59 Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

Genre: 3D-Metroidvania

3D-Metroidvania Engine: Retro Universal Design Engine (RUDE)

Retro Universal Design Engine (RUDE) Entwickler: Retro Studios

Die bei Cyberpunk 2077 kritisierten Kanten gebt es in Metroid Prime 4: Beyond nur in einem (leider viel zu groß geratenen) Bereich: Die langweilig ausgeleuchtete, detailarme und flache Wüste von Viewros, die die erheblich sehenswerteren Dungeons als Hub miteinander verbindet.

Sie fällt gegenüber den eigentlichen Spielarealen meilenweit zurück, denn in denen hat sich das Team von Retro sichtlich Mühe gegeben, eine großartige Atmosphäre zu erzeugen: Die in Kombination mit dichtem Nebel raumfüllende Beleuchtung wurde perfekt gesetzt, es gibt Unmengen an Details sowie schicke Texturen zu entdecken und überall britzeln knallige Blitz- und Plasmaeffekte umher.

Wie die Entwickler*innen Samus in die Welt integrieren, ist zudem erstklassig: Regen und Tauwasser klatschen auf Visor und Beam-Arm, zudem bildet sich an ihnen Frost, sobald die Kopfgeldjägerin in einer verschneiten Region unterwegs ist. Besser lässt sich das Gefühl von Isolation in einer fremden Welt nicht umsetzen!

Auf dem TV läuft Metroid Prime 4 zudem in schön scharfen 1440p bei völlig stabilen 60 fps. Auf Wunsch könnt ihr aber auch in noch flotteren 120 fps bei Full HD zocken. Sogar mit richtig gutem HDR, obwohl Retro Studios eigentlich noch ein paar typische Nintendo-Fehler gemacht hat:

Auch im Handheld-Modus gibt es nichts zu meckern, da Metroid Prime 4 dort ebenfalls mit hohen Auflösungen läuft und im Performance-Modus die 120 fps-Marke knackt. So flüssig und gleichzeitig schick ist derzeit noch kein Switch 2-Spiel, den ersten Platz hat sich der Puzzle-Shooter also mehr als verdient!

