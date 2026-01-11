Nintendo Switch 2-Spiele mit der bisher besten Grafik im Ranking: Diese 6 Titel haben mein Technik-Herz erobert

Bereits in ihrem ersten Jahr konnte die Nintendo Switch 2 mit schicker Grafik überzeugen. Chris hat sich daher die vier wichtigsten Titel herausgesucht.

Chris Werian
11.01.2026 | 11:15 Uhr

Samus und Night City sind im Grafik-Ranking eine großartige Kombination! Samus und Night City sind im Grafik-Ranking eine großartige Kombination!

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Der letzte Release einer komplett neuen Konsolengeneration liegt jetzt schon über fünf Jahre zurück. Im Bezug auf Nintendo sind es sogar ganze acht. Dementsprechend gespannt war ich auf die Switch 2. Ihr Vorgänger war nicht gerade für seine... nennen wir sie mal zweckmäßige Technik berühmt, weshalb die neue Nintendo-Konsole einfach abliefern musste.

Und das hat sie dann auch getan – sogar deutlicher als ich es zuerst erwartet hatte!

Das sind die Regeln für mein Ranking:

  • Fokus auf 3D-Grafik: Es sind einige hübsche Pixelart- und Indie-Spiele wie Hades 2, Skate Story und Dragon Quest I & II HD-2D für die Switch 2 erschienen. Da die künstlerische Ambition aber schwer bergleichbar mit rein technischen Qualitäten ist, lasse ich sie bewusst außen vor.
  • Keine Upgrade-Packs: Wie bei neuen Konsolen typisch, wurden einige Last Gen-Spiele noch einmal mit besserer Technik neu aufgelegt. Dafür habe ich mir noch einmal zwei besonders beeindruckende Exemplare herausgesucht, für das generelle Ranking habe ich sie aber ausgeklammert.
Nintendo Switch 2-Editionen:
Alle kostenlosen und kostenpflichtigen Upgrade Packs für Switch 1-Spiele
von Chris Werian
Alle kostenlosen und kostenpflichtigen Upgrade Packs für Switch 1-Spiele
  • TV-Modus als Referenz: Die Switch 2 liefert grafisch auf einem 4K-Fernseher am besten ab, weshalb der stationäre Modus für mich Vorrang hat. Wie die Spiele auf dem Handheld laufen, lasse ich aber in kleinerem Rahmen ebenfalls in die Bewertung einfließen.

Nun aber zu den Platzierungen meiner Switch 2-Liste, die als Ergänzung zu meinem Ranking für die PS5 und Xbox Series X|S dient:

PS5 und Xbox Series X/S:
Ich habe die 7 Konsolen-Spiele mit der besten Grafik 2025 im Ranking gekrönt und meine Güte, war es dieses Jahr knapp!
von Chris Werian
Ich habe die 7 Konsolen-Spiele mit der besten Grafik 2025 im Ranking gekrönt und meine Güte, war es dieses Jahr knapp!

4 – Star Wars Outlaws

Video starten 10:44 Star Wars Outlaws zeigt in 10 Minuten Gameplay, dass hier eine Open World-Hoffnung auf uns wartet

  • Genre: Open World-Action-Adventure
  • Engine: Snowdrop
  • Entwickler: Ubisoft Massive

Ubisoft hat auf der Switch 2 mit zwei Portierungen von technisch enorm aufwendigen Open World-Spielen losgelegt. Während die Umsetzung von Assassin's Creed Shadows jedoch hinter den Erwartungen zurückblieb, hat der jüngste Star Wars-Spross gezeigt, was in der Grafikeinheit der Handheld-Konsole steckt.

Als erstes Spiel überhaupt auf der Switch 2 unterstützt das Ganoven-Abenteuer die aufwendige Lichttechnik Ray-Tracing, um die Beleuchtung der Spielwelt sowie Reflexionen komplett dynamisch zu berechnen:

Insbesondere in schattigen Arealen zeigen die dynamischen Lichter, was sie können. Hier veränderte sich die Beleuchtung unter dem Tisch und die Reflexion der Lampe in der Metalltür, als ich das Leuchtmittel heruntergeschubst habe. Insbesondere in schattigen Arealen zeigen die dynamischen Lichter, was sie können. Hier veränderte sich die Beleuchtung unter dem Tisch und die Reflexion der Lampe in der Metalltür, als ich das Leuchtmittel heruntergeschubst habe.

Zwar verwendet das Spiel lediglich eine eher unpräzise Variante von Ray-Tracing, die nur sehr langsam auf Kamerabewegungen reagiert und viele brökelige Bildartefakte an dünnen Metallgittern erzeugt, die glaubwürdigen Lichtstimmungen können sich aber dennoch wirklich sehen lassen. Zumal Outlaws auch noch in sehr stabilen 30 fps läuft.

Nur bei der Auflösung tut sich Star Wars Outlaws keinen Gefallen, denn die fällt insbesondere im Handheld-Modus sehr niedrig aus, weshalb Haare und Kabel stark flimmern.

3 – Donkey Kong Bananza

Video starten 2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

  • Genre: Jump & Run
  • Engine: Proprietär (vermutlich eine Weiterentwicklung von Action Library)
  • Entwickler: Nintendo EPD

Einige von euch werden sich jetzt mit Sicherheit fragen, was das neue Donkey Kong in der Liste zu suchen hat, aber für mich ist die Sache eigentlich sehr simpel: Ich mag es, wenn leistungsstarke Technik nicht nur für Realismus und grandiose Effekte herhalten muss, sondern auch die Interaktion mit der Spielwelt fördert.

Und DK Bananza ist für mich das perfekte Beispiel dafür: Mit seinen Fäusten kann der chaotische Gorilla die Spielwelt nach und nach abtragen, sprich Löcher und Tunnel ins Terrain graben. Und das wird dann auch mit versteckten Schätzen beziehungsweise einem hohen Maß an Zerstörung belohnt:

Donkey Kong Bananza-Fan zerlegt in 4 Stunden und 15 Minuten die komplette (!) Hügelschicht - und so traurig sieht das dann aus
von Samara Summer
Donkey Kong Bananza-Fan zerlegt in 4 Stunden und 15 Minuten die komplette (!) Hügelschicht - und so traurig sieht das dann aus
In Donkey Kong Bananza kann ich mit einer Sache einfach nicht aufhören und dank der werde ich das Spiel einfach nie beenden können
von Samara Summer
In Donkey Kong Bananza kann ich mit einer Sache einfach nicht aufhören und dank der werde ich das Spiel einfach nie beenden können

Um die Furchen durch das Gelände zu ziehen, nutzt das Team hinter Mario Odyssey sogenannte Voxel, also dreidimensionale Pixel. Diese könnt ihr euch wie die Blöcke in Minecraft vorstellen. Damit Bananza aber nicht so klotzig aussieht, haben sich die Entwickler*innen ein System ausgedacht, das natürlichere Verformungen im Boden zulässt.

2 – Cyberpunk 2077

Video starten 1:32 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Der finale Trailer vor dem Release ist da

  • Genre: Open World-Rollenspiel
  • Engine: REDengine 4
  • Entwickler: CD Project RED

Mit Cyberpunk 2077 hat CD Projekt RED vor mittlerweile fünf Jahren etwas Beeindruckendes geschaffen: Die dystopische Metropole von Night City zählt bis heute zu einer der schönsten Speielwelten überhaupt, da sie nicht mit Details geizt und wunderschön von der kalifornischen Sonne beziehungsweise schier endlosen Neon-Reklamen ausgeleuchtet wird.

Insbesondere bei Nacht beeindruckt der Neon-Moloch von Cyberpunk 2077. Insbesondere bei Nacht beeindruckt der Neon-Moloch von Cyberpunk 2077.

Die Switch 2-Version fängt die Grafikpracht perfekt ein und steckt im TV-Modus sogar die auf dem Papier leistungsstärkere PS4 Pro in die Tasche. Die schicke Optik hat aber auch ihren Preis: 30 fps werden nicht immer gehalten, es kommt also gelegentlich zu Rucklern.

Am Fernseher schafft es die Switch 2-Edition von Cyberpunk 2077 auf etwa 1080p im Qualitätsmodus und sieht dank eines überraschend gut gelungenen Einsatzes von DLSS angenehm scharf aus. Mobil sind im selben Grafikmodus aber nur noch 756p drin, weshalb das Sci-Fi-RPG deutlich an Schärfe verliert.

Zudem zerfällt die leichtgewichtige DLSS-Variante im Handheld-Modus deutlich – an Büschen, Palmen und Kabeln bilden sich permanent störende Bildartefakte:

Diesen Screenshot habe ich im Handheld-Modus aufgenommen und hier wird die niedrige Auflösung dann deutlich. Achtet vor allem auf den Busch, der sich im Hintergrund befindet – er verklumpt zu etwas undefinierbarem. Diesen Screenshot habe ich im Handheld-Modus aufgenommen und hier wird die niedrige Auflösung dann deutlich. Achtet vor allem auf den Busch, der sich im Hintergrund befindet – er verklumpt zu etwas undefinierbarem.

Für mich landet Cyberpunk daher auch am Ende "nur" auf der Zwei. Es ist ein durchweg verdammt gut aussehender RPG-Shooter, der bemerkenswert portiert wurde, aber eben auch einige unschöne Kanten aufweist.

1 – Metroid Prime 4: Beyond

Video starten 1:59 Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

  • Genre: 3D-Metroidvania
  • Engine: Retro Universal Design Engine (RUDE)
  • Entwickler: Retro Studios

Die bei Cyberpunk 2077 kritisierten Kanten gebt es in Metroid Prime 4: Beyond nur in einem (leider viel zu groß geratenen) Bereich: Die langweilig ausgeleuchtete, detailarme und flache Wüste von Viewros, die die erheblich sehenswerteren Dungeons als Hub miteinander verbindet.

Sie fällt gegenüber den eigentlichen Spielarealen meilenweit zurück, denn in denen hat sich das Team von Retro sichtlich Mühe gegeben, eine großartige Atmosphäre zu erzeugen: Die in Kombination mit dichtem Nebel raumfüllende Beleuchtung wurde perfekt gesetzt, es gibt Unmengen an Details sowie schicke Texturen zu entdecken und überall britzeln knallige Blitz- und Plasmaeffekte umher.

Wie die Entwickler*innen Samus in die Welt integrieren, ist zudem erstklassig: Regen und Tauwasser klatschen auf Visor und Beam-Arm, zudem bildet sich an ihnen Frost, sobald die Kopfgeldjägerin in einer verschneiten Region unterwegs ist. Besser lässt sich das Gefühl von Isolation in einer fremden Welt nicht umsetzen!

Auf dem TV läuft Metroid Prime 4 zudem in schön scharfen 1440p bei völlig stabilen 60 fps. Auf Wunsch könnt ihr aber auch in noch flotteren 120 fps bei Full HD zocken. Sogar mit richtig gutem HDR, obwohl Retro Studios eigentlich noch ein paar typische Nintendo-Fehler gemacht hat:

HDR Probleme:
Metroid Prime 4 hat das beste HDR aller Switch 2-Spiele von Nintendo - und ist trotzdem Jahre hinter der Konkurrenz
von Chris Werian
Metroid Prime 4 hat das beste HDR aller Switch 2-Spiele von Nintendo - und ist trotzdem Jahre hinter der Konkurrenz

Auch im Handheld-Modus gibt es nichts zu meckern, da Metroid Prime 4 dort ebenfalls mit hohen Auflösungen läuft und im Performance-Modus die 120 fps-Marke knackt. So flüssig und gleichzeitig schick ist derzeit noch kein Switch 2-Spiel, den ersten Platz hat sich der Puzzle-Shooter also mehr als verdient!

Weitere Honorable Mentions gibt es auf der nächsten Seite!

1 von 3

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Dieses Minas Tirith-Modell aus LEGO stellt schon jetzt das offizielle Herr der Ringe-Set in den Schatten - besteht aus 100.000 Steinen und der Aufbau dauerte 768 Stunden
1
Dieses Minas Tirith-Modell aus LEGO stellt schon jetzt das offizielle Herr der Ringe-Set in den Schatten - besteht aus 100.000 Steinen und der Aufbau dauerte 768 Stunden
2
Neuer Leak zur Steam Machine offenbart einen Preis, den die meisten von euch nicht bezahlen wollen
3
PS5-Spiele bis zu 83% günstiger im Amazon-Sale: Das sind die 10 besten Angebote, die ihr an diesem Wochenende abstauben könnt!
4
Neuer Handy-Sale bei MediaMarkt: Das sind die 3 Top-Angebote für alle, die nach einem möglichst günstigen Smartphone suchen!
5
Fallout-Serie: Der Designer der Todeskrallen feiert eine Änderung beim Monsterdesign - und hat eine spannende Theorie
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Divinity wirft das unbeliebteste Feature seines Vorgängers über Bord und jetzt hab ich direkt noch mehr Bock auf das Rollenspiel

vor einer Stunde

Divinity wirft das unbeliebteste Feature seines Vorgängers über Bord und jetzt hab ich direkt noch mehr Bock auf das Rollenspiel
Nintendo Switch 2-Spiele mit der bisher besten Grafik im Ranking: Diese 6 Titel haben mein Technik-Herz erobert

vor einer Stunde

Nintendo Switch 2-Spiele mit der bisher besten Grafik im Ranking: Diese 6 Titel haben mein Technik-Herz erobert
Anno 117 jetzt im Angebot: Das beste deutsche Spiel 2025 gibts für PS5 + PC gerade zum Schnäppchenpreis!

vor 2 Stunden

Anno 117 jetzt im Angebot: Das beste deutsche Spiel 2025 gibt's für PS5 & PC gerade zum Schnäppchenpreis!
Xbox-Spiele 2026: Diese neuen Games für Xbox Series XS erwarten euch im aktuellen Jahr   1     3

vor 3 Stunden

Xbox-Spiele 2026: Diese neuen Games für Xbox Series X/S erwarten euch im aktuellen Jahr
mehr anzeigen