Open World-Spiele 2023: 22 Highlights für PS4/PS5, Xbox und Switch

Wie gewohnt, präsentieren wir euch zu Beginn des Jahres die Open World-Spiele, die sich 2023 zu echten Hits mausern könnten. Egal ob ihr auf PlayStation- oder Xbox-Konsolen, der Nintendo Switch oder dem PC spielt, die kommenden Monate versprechen tolle Spielwelten, die wir euch nachfolgend auflisten.

Info: Aufgrund gewohnt vieler Verschiebungen und neu angekündigter Spiele, werden wir diesen Artikel fortlaufend aktualisieren. Ihr seid hier immer auf dem aktuellen Stand.

Assassin's Creed Mirage

3:48 Assassin's Creed Mirage - So sieht Basims Abenteuer im Trailer aus

Release: 2023

2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Ubisoft

Ubisoft Genre: Action-Adventure

In Assassin's Creed Mirage geht Ubisoft mit Basims Abenteuer wieder zurück zu den Wurzeln der Reihe und besinnt sich beim Gameplay auf Stealth, Parkour, Attentate und zudem eine weit kompaktere Spielerfahrung, die uns ca. 20 Stunden fesseln soll.

Das bietet die Open World: Das in vier Zonen unterteile Bagdad im Jahr 861 dient Basim als Schauplatz für seine Geschichte. Zudem können wir außerhalb der Stadtmauern Assassinenlager besuchen.

4 3 AC Mirage Alle offiziellen Infos zum Release, Gameplay und mehr

Diablo 4

4:44 Diablo 4 enthüllt fünf Minuten brandneues Gameplay und Release-Zeitraum

Release: 06. Juni 2023

06. Juni 2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Blizzard

Blizzard Genre: Action-Rollenspiel

Nachdem Blizzard im vergangenen Jahr mit Diablo Immortal für reichlich Negativschlagzeilen gesorgt hat, soll Diablo 4 die aufgewühlten Fanherzen mit einer Rückkehr zu den düsteren Wurzeln der Serie wieder besänftigen.

Das bietet die Open World: Blizzard setzt bei Diablo 4 erstmals auf eine riesige Open World, die wir uns allerdings mit anderen Spieler*innen ab und an teilen. Zwar erlebt ihr Dungeons und die Story für euch, Städte und Orte, an denen Welt-Ereignisse stattfinden, verwandeln sich jedoch in sogenannte Social Hubs, in denen ihr auf andere Menschen ähnlich einem MMORPG trefft.

19 3 Diablo 4 Angespielt: Höllisch gute Kämpfe im Open World-Hamsterrad

Hogwarts Legacy

11:31 Hogwarts Legacy wird das größte Spiel im Harry-Potter-Universum - Videovorschau zur Open World Zauber-Action

Release: 10. Februar/04. April/25. Juli 2023

10. Februar/04. April/25. Juli 2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch PC Entwickler: Avalanche Software

Avalanche Software Genre: Action-Rollenspiel

In mehreren Etappen erscheint in diesem Jahr Hogwarts Legacy, angefangen bei den Versionen für PS5, Xbox Series X/S und PC. Das Action-RPG spielt dabei gut ein Jahrhundert vor den Ereignissen rund um Harry Potter.

Das bietet die Open World: Nicht nur können wir die riesige Zauberschule frei erkunden, auch Hogsmeade, den Verbotenen Wald und das nähere Umland von Hogwarts dürfen wir entdecken. Das geht entweder zu Fuß, auf dem Besen oder auf dem Rücken eines Hippogreifs.

0 3 Hogwarts Legacy Alle Infos zum Spiel aus dem Harry Potter-Universum

Marvel's Spider-Man 2

1:37 Marvel's Spider-Man 2 - Erster PS5-Trailer enthüllt Superhelden-Sequel und Venom

Release: 2023

2023 Plattformen: PS5

PS5 Entwickler: Insomniac Games

Insomniac Games Genre: Action-Adventure

Nachdem Peter Parker und Miles Morales bereits ihre Solo-Auftritte hatten, erleben wir in Marvel's Spider-Man 2 jetzt erstmals beide Helden zusammen. Wer die beiden Gegenspieler sind, ist mit Venom und Kraven the Hunter ebenfalls bereits bekannt.

Das bietet die Open World: Bislang sind Infos zum neuen Superhelden-Spiel noch rar gesät. Laut ersten Hinweisen kann es jedoch durchaus sein, dass wir uns im Koop durch die Hochhausschluchten von New York schwingen können.

Redfall

21:48 20 Minuten lang neue Einblicke in Arkanes größte Open World

Release: 1. Halbjahr 2023

1. Halbjahr 2023 Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Entwickler: Arkane Studios

Arkane Studios Genre: Multiplayer-Shooter

In Redfall machen wir im Koop mit bis zu vier Held*innen Jagd auf Vampire. Nach Deathloop und Dishonored erwartet uns von Entwickler Arkane also ein waschechter Hero-Shooter mit diversen Waffen und Fähigkeiten in einer offenen Spielwelt.

Das bietet die Open World: Redfall ist zugleich der Name einer Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts, die von Vampiren überrannt wurde. Laut Entwickler ist die Spielwelt in einen touristischen und einen eher ländlichen Distrikt unterteilt, die wir etappenweise von den düsteren Blutsaugern zurückerobern.

11 1 Mehr zur Open World So will der Koop-Shooter unser Blut in Wallung bringen

Stalker 2

2:29 Stalker 2 hat einen spektakulären neuen Trailer: So düster sind Welt und Story

Release: 2023

2023 Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Entwickler: GSC Game World

GSC Game World Genre: Survival-Shooter

2023 soll endlich das Jahr von Stalker 2 werden, nachdem die Entwicklung im vergangenen Jahr aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine nur sehr schleppend verlaufen ist und der Endzeit-Shooter vor rund elf Jahren sogar schon einmal eingestellt wurde.

Das bietet die Open World: Erneut verschlägt es uns als Kopfgeldjäger in die radioaktiv verseuchte Zone rund um das Kernkraftwerk in Tschernobyl, in der neben Anomalien auch Monster und menschliche Gegner auf uns lauern.

Suicide Squad

2:37 Open World-Gameplay aus dem neuen Spiel der Arkham City-Macher-

Release: 26. Mai 2023

26. Mai 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Rocksteady Studios

Rocksteady Studios Genre: Action-Adventure

2023 soll mit Suicide Squad: Kill the Justice League ein besseres Jahr für Open World-Spiele im DC-Universum werden und wenn wir uns frühere Spiele von Entwickler Rocksteady wie Arkham Asylum, City und Knight ins Gedächtnis rufen, dann kann uns im Mai ein echtes Highlight bevorstehen.

Das bietet die Open World: Um die Justice League in einer Geheimmission auszulöschen, steht dem Antihelden-Quartett rund um Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadhshot und Kingshark ganz Metropolis als Großstadt-Spielplatz zu Verfügung.

Starfield

13:20 Bethesdas Mega-Rollenspiel verspricht viel... zu viel? - Preview zu Starfield

Release: 1. Halbjahr 2023

1. Halbjahr 2023 Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Entwickler: Bethesda

Bethesda Genre: Rollenspiel

Ob Starfield, wie von Bethesda angekündigt, das neue Skyrim im Weltall wird, das wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Ist in 2023 von den meist erwarteten und spannendsten Spielen die Rede, darf das riesige Singleplayer-Rollenspiel jedenfalls nicht fehlen.

Das bietet die Open World: Bei Starfield müssen wir mehr von einem Open Universe reden, denn neben großen Weltraum-Metropolen, sollen wir laut Bethesda mit unserem Raumschiff über 1.000 Planeten besuchen können.

Zelda: Tears of the Kingdom

1:36 Der neuste Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Release: 12. Mai 2023

12. Mai 2023 Plattformen: Switch

Switch Entwickler: Nintendo

Nintendo Genre: Action-Adventure

In diesem Jahr geht die Reise von Link im Nachfolger von Breath of the Wild endlich weiter. Tears of the Kingdom, so der mittlerweile offizielle Name des Action-Adventures, könnte dabei das letzte große Exklusivspiel für die leicht ergraute Switch sein.

Das bietet die Open World: Nintendo hält sich bislang mit Informationen zum Spiel noch stark bedeckt. Aus Trailern ist aber bekannt, dass wir Hyrule diesmal mehr aus luftigen Höhen erkunden. Zudem soll die Open World im Vergleich zum eher kargen Breath of the Wild weit lebendiger sein.

31 3 Zelda: Tears of the Kingdom Release, Gameplay & mehr: Alle Infos & Gerüchte

Weitere interessante Open World-Spiele

Nachfolgend findet ihr noch eine Auswahl an weiteren interessanten Open World-Spielen, die allesamt ebenfalls 2023 erscheinen sollen. Hinter einigen der Titel wie Skull & Bones, Forspoken oder The Day Before stehen aber noch zu große Fragezeichen stehen, was die Qualität der Spiele anbelangt. Zu einigen Titeln wie Atomic Heart oder Avatar: Frontiers of Pandora, ist die Informationslage zudem noch recht dünn.

Erweiterungen zu Cyberpunk und Horizon

Neben all den neuen Open World-Spielen, sollen aber auch die Addons zu Cyberpunk 2077 und Horizon Forbidden West nicht unerwähnt bleiben.

Phantom Liberty schickt V 2023 in einen neuen Stadtteil von Night City, in dem er/sie auf einen komplett neuen Cast an Charakteren trifft - darunter Agent Solmon Reed, der von Schauspieler Idris Elba gespielt wird.

1:32 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zeigt sich erneut im Game Awards-Trailer

Burning Shores soll am 19. April auf PS5 Horizon Forbidden West erweitern und Aloy in ein komplett neues Gebiet führen. Im Trailer unten könnt ihr schon einen ersten Blick auf das neue Island werfen.

1:12 Horizon Forbidden West-DLC enthüllt und es geht in die Burning Shores

Das erscheint 2023 für PlayStation, Xbox und Switch

Wollt ihr euch 2023 nicht nur in offenen Spielwelten rumtreiben, gibt es auf PlayStation- und Xbox-Konsolen, sowie auf der Nintendo Switch natürlich noch reichlich Alternativen. Damit ihr die im Überblick habt, findet ihr auf GamePro weitere Vorschaulisten für PS4 und PS5, für die Microsoft-Konsolen Xbox One und Xbox Series X/S und natürlich die Nintendo Switch.

Auf welches Open World-Spiel freut ihr euch am meisten und bei welchem habt ihr noch die größten Sorgen?