Neue Spiele der Woche bringen neben FIFA 23 noch drei weitere Highlights

Welche Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 26. September bis zum 02. Oktober und welche davon sollte ich näher im Blick behalten? Genau diese Frage wollen wir euch zu Beginn jeder Woche beantworten. Wie gewohnt starten wir mit den Highlights, weiter unten findet ihr dann eine vollständige Liste aller Neuerscheinungen.

Highlights der Woche

FIFA 23

Release: 27. September (Early Access), 30. September

27. September (Early Access), 30. September Plattform: PS4/5, Xbox-Konsolen, Switch, PC

PS4/5, Xbox-Konsolen, Switch, PC Genre: Sport-Simulation

Das alljährlich meistverkaufte Spiel in Deutschland erscheint 2022 das letzte Mal unter Entwickler EA, die ab dem kommenden Jahr unter dem Namen EA Sports FC ihre Fußball-Simulation veröffentlichen werden. Was sich in diesem Jahr in FIFA 23 im Vergleich zum Vorgänger ändert, haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst:

1 1 Neu in FIFA 23 Alle Neuerungen im Trailer-Überblick

Wann erscheint der GamePro-Test zu FIFA 23? Dienstag um 17 Uhr fällt das Test-Embargo und ihr könnt mit unserer Einschätzung zum Spiel rechnen.

Dorfromantik

Release: 29. September

29. September Plattform: Switch (PC: bereits erschienen)

Switch (PC: bereits erschienen) Genre: Strategie

Darum geht's: Mit Dorfromantik kommt in dieser Woche das entspannte Aufbau- und Puzzlespiel auf die Switch, das sich bereits auf dem PC zu einem der größten deutschen Spieleüberraschungen der vergangenen Jahre mauserte. Ähnlich dem Brettspiel Carcassonne reihen wir Felder aneinander, wodurch nach und nach ein idyllisches Dorf samt Umland entsteht.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr hier:

2 0 Dorfromantik Switch-Release für eines meiner liebsten Entspannungs-Spiele steht fest

Tunic

Release: 27. September

27. September Plattform: PS4/PS5, Switch, (PC und Xbox: bereits erschienen)

PS4/PS5, Switch, (PC und Xbox: bereits erschienen) Genre: Action Adventure

Darum geht's: Mit Tunic erwartet euch ein Action-Adventure im Stil der 2D-Zelda-Spiele, das euch spielerisch allerdings nicht an die Hand nimmt. Aus der isometrischen Ansicht heraus steuert ihr einen kleinen Fuchs durch eine bunte Fantasiewelt. Hier bekämpft ihr Gegner in durchaus fordernden Kämpfen, löst knifflige Puzzles, findet neue Gegenstände, um neue Areale zu erreichen und kauft euch mit gesammeltem Geld neue Waffen.

Was internationale Magazine zu einem Metacritic-Score von 85 Punkten bewogen hat, das haben wir in folgendem Artikel für euch zusammengefasst:

9 4 85 Punkte auf Metacritic Darum wird Tunic von vielen so gelobt

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Release: 30. September

30. September Plattform: PS4/PS5, Switch, PC

PS4/PS5, Switch, PC Genre: JRPG

Darum geht's: Nach über 12 Jahren schafft es Trails from Zero in Form eines Remasters auch zu uns nach Deutschland, das ihr auch losgelöst von anderen Teilen der The Legend of Heroes-Reihe spielen könnt. Was euch genau im rundenbasierten JRPG erwartet und welche Verbesserungen in der Neuauflage stecken, erfahrt ihr hier:

7 0 JRPG-FutterMehr zum Thema Trails from Zero ist eines der besten JRPGs des Jahres

Neue Spiele für PS4 und PS5

26. September - Century: Age of Ashes

27. September - Watcher Chronicles

27. September - Moonscars

27. September - World of Outlaws: Dirt Racing

27. September - Tunic

27. September - Hokko Life

28. September - Deathverse: Let It Die

29. September - Let's Build a Zoo

29. September - Valkyrie Elysium

29. September - Brewmaster

29. September - Post Void

29. September - Pathfinder: Wrath of the Righteous

29. September - APICO

29. September - Undungeon

29. September - Sam & Max (Remaster)

30. September - The Legend of Heroes: Trails from Zero

30. September - Lemon Cake

30. September - FIFA 23

30. September - Blade Assault

30. September - Airoheart

30. September - Bunny Park

30. September - PAW Patrol: Grand Prix

30. September - My Little Pony: A Maretime Bay Adventure

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

27. September - Grounded (Ende der Early Access-Phase)

27. September - World of Outlaws: Dirt Racing

27. September - Moonscars

27. September - Hokko Life

28. September - Tip Top: Don't fall!

28. September - One Hell of a Ride

29. September - Let's Build a Zoo

29. September - Brewmaster

29. September - Work from Home

29. September - Pathfinder: Wrath of the Righteous

30. September - FIFA 23

30. September - Lemon Cake

30. September - Blade Assault

30. September - Airoheart

30. September - Bunny Park

30. September - PAW Patrol: Grand Prix

Was erscheint noch? Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Neue Spiele für Nintendo Switch

26. September - The Spirit and the Mouse

27. September - Tunic

27. September - Life in Willowdale: Farm Adventures

27. September - Gunvolt Chronicles

27. September - Life is Strange (Arcadia Bay Collection)

27. September - Hokko Life

27. September - Penko Park

27. September - Moonscars

28. September - Frogice

28. September - Tip Top: Don't fall!

28. September - QUBE 10th. Anniversary

29. September - Touhu Shoujo

29. September - hexceed: Rimor

29. September - Let's Build a Zoo

29. September - Despot's Game

29. September - Funtasia

29. September - Pathfinder: Wrath of the Righteous

29. September - Casual Challenge Player's Club

29. September - Crossroads Inn

29. September - Railgrade

29. September - Martian Panic

29. September - Bullet Soul

29. September - Shirone: the Dragon Girl

29. September - Treasures of The Roman Empire

29. September - Escape Goat

29. September - Host 714

29. September - Undungeon

29. September - Moon Dancer

29. September - CARL

29. September - Burger Patrol

29. September - Dorfromantik

29. September - Post Void

29. September - Fashion Friends

29. September - Voodoo Detective

29. September - Picross S8

30. September - The Legend of Heroes: Trails from Zero

30. September - Lemon Cake

30. September - Shotgun Farmers

30. September - FIFA 23 (Legacy Edition)

30. September - Blade Assault

30. September - Airoheart

30. September - Caffeine: Victoria's Legacy

30. September - Bunny Park

30. September - PAW Patrol: Grand Prix

30. September - Sword Art Online: Alicization Lycoris

30. September - 9 Clues 2: The Ward

01. Oktober - Hazelnut Hex

01. Oktober - Dinogotchi

02. Oktober - Kattish

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2022 findet ihr hier.

Vergesst PS Plus, Games With Gold und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im September 2022 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?