The Last of Us 2: Alle Sammelobjekte & Geheimnisse im Überblick

Wer alle Trophäen des PS4-Blockbusters The Last of Us 2 freischalten will, kommt nicht drumherum, sämtliche Sammelobjekte aufzuklauben. Auf GamePro.de haben wir bereits umfassende Guides zu den Fundorten der Münzen, Karten, Safes und mehr veröffentlicht. In diesem Artikel fassen wir alle Artikel zusammen, damit ihr alles auf einen Blick habt.

Eine Liste aller The Last of Us 2-Trophäen findet ihr übrigens hier.

Liste aller GamePro-Guides zu den Sammelobjekten in The Last of Us Part 2

Alle Safes und -Kombinationen - Seattle ist riesig und versteckt im Vergleich zum ersten Teil wesentlich mehr Safes und Tresore, die ihr mit der richtigen Kombination knacken könnt, um wertvolles Loot zu ergattern. Unser Guide führt alle Safes und ihre Codes für euch auf.

Fundorte aller Superheldenkarten - Ellie ist ein Nerd und sammelt deshalb leidenschaftlich seit ihrer Kindheit Superheldenkarten. Alle 48 findet ihr samt Fundort im verlinkten Guide.

Fundorte aller Münzen - Abby wiederum hat es auf Münzen abgesehen. Während der Spielabschnitte, die wir in der Rolle der WLF-Soldatin bestreiten, können wir insgesamt 32 Stück finden.

Liste aller GamePro-Guides zu Waffen, Holstern und Trainingshandbüchern

Fundorte aller Waffen und Holster - Es ist nicht einfach, alle Waffen für Ellie und Abby im Action-Adventure The Last of Us Part 2 zu finden. Wir helfen euch dabei.

Fundort des Bogens - Der Bogen ist die effektivste Waffe fürs lautlose Töten. Allerdings steht er euch nicht von Anfang an zur Verfügung. Unser Guide zeigt, wo und wie ihr den Bogen bekommt.

Fundorte aller Trainingshandbücher - Mithilfe der Handbücher schaltet ihr neue Fähigkeiten auf den Skilltrees für Ellie und Abby frei. Wir erklären, wo ihr welche findet.

Liste aller GamePro-Guides zu den Geheimnissen in The Last of Us Part 2

Fundort des seltsamen Artefakts - Wir zeigen euch, wo genau ihr in The Last of Us Part 2 das Relikt der Weisen (seltsames Artefakt) findet, um die dazugehörige Trophäe freizuschalten.

Fundort des gravierten Rings - Im postapokalyptischen Seattle stoßt ihr außerdem auf eine Anspielung auf Uncharted – wir zeigen euch, wo genau.

Fundort der versteckten Cutscene - Recht zu Beginn im Spiel könnt ihr eine emotionale Cutscene verpassen. Wo ihr sie findet, erklären wir euch Schritt für Schritt im Guide.

Da eifrige Spieler*innen nach und nach immer mehr Geheimnisse in The Last of Us 2 aufdecken, werden wir diesen Artikel konstant für euch updaten.

The Last of Us 2 ist seit dem 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 erhältlich.

Habt ihr bereits die Platintrophäe im Naughty Dog-Blockbuster ergattert?