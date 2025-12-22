Alle Pokémon-Spiele, die ihr auf Nintendo Switch und Switch 2 spielen könnt

Welche Pokémon-Spiele es alles für die Nintendo Switch gibt, erfahrt ihr in dieser Liste.

Wer Nintendo sagt, muss nicht nur Super Mario, sondern auch Pokémon sagen. Die Spiele rund um die beliebten Taschenmonster werden zwar in der Regel nicht von Nintendo alleine entwickelt, aber sie gehören fest in die DNA des japanischen Unternehmens.

Aus diesem Grund wollen wir euch in dieser Liste alle Pokémon-Spiele auf der Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 vorstellen, die derzeit verfügbar sind. Damit sind sowohl die Spiele der Hauptreihe als auch Spin-offs und Free2Play-Ableger gemeint. Und es sind vermutlich mehr, als ihr glauben würdet.

Hinweis: Spiele, die bislang nur angekündigt wurden, werden in dieser Liste nicht aufgeführt. Nach einem neuen Release wird sie aber dementsprechend aktualisiert. Neu hinzugefügt am 22. Dezember 2025: Pokémon Legenden Z-A und Pokémon Friends sowie der Hinweis, dass auch alle Spiele auf der Switch 2 spielbar sind.

10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Switch Online nötig: nur für Online-Tausch

nur für Online-Tausch Entwickler: Game Freak

Game Freak Auch verfügbar als spezielle Switch 2-Edition mit besserer Grafik und Performance

Mit Pokémon Legenden Z-A setzt Game Freak die Spin-Off-Reihe weiter und lässt euch dieses Mal Illumina City aus Pokémon X und Y bereisen. Dabei seid ihr im gesamten Spiel in der Stadt, könnt am Tag in kleinen Wildzonen Pokémon sammeln und in der Nacht dann gegen andere Trainer antreten, um in Z-A Royale zum A-Rang aufzusteigen und einen Wunsch erfüllt zu bekommen.

Wie schon Legenden Arceus setzt das Spiel auf ein komplett neues Kampfsystem bei dem ihr frei über das Kampfareal geht und eure Attacken selbst auswählt, während ihr als Trainer auch den Angriffen ausweichen müsst.

Warum das actionreichere Kampfsystem nicht ganz so zündet und was noch alles das Spiel zurückhält, lest ihr in unserem Test:

Pokémon Friends

1:31 Pokémon Friends ist jetzt erhältlich und lässt euch täglich Pokémon-Rätsel lösen

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Switch Online nötig: nein

nein Entwickler: Wonderfy

Pokémon Friends richtet sich vor allem an sehr junge Spieler*innen. Ihr müsst kleine Rätsel-Minispiele lösen, bekommt dafür Garn, erstellt damit Pokémon-Plüschtiere und gebt diese an Questgeber ab oder gestaltet euren eigenen Raum damit. Die Rätsel werden dabei immer schwerer und sind sehr kurzweilige Kopfnüsse, die vor allem beim Lernen der Perspektive helfen und auf Schnelligkeit setzen, um die Aufgabe zu verstehen und letztlich zu lösen.

Pokémon Friends ist zwar in einer abgespeckten Version auf dem Handy kostenlos, aber auf der Nintendo Switch müsst ihr direkt die 10 Euro-Version kaufen.

Pokémon Karmesin/Pokémon Purpur

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Switch Online nötig: nur für Online-Tausch

nur für Online-Tausch Entwickler: Game Freak

Nach Legenden Arceus geht es mit Karmesin und Purpur wieder in eine klassische Pokémon-Generation. Dieses Mal erkundet ihr die Paldea-Region, die an Spanien/Portugal angelehnt ist. Als Neuheit in der Reihe erkundet ihr eine komplett offene Welt. Zu Beginn bekommt ihr drei Aufgaben zugeteilt (Champion, Gewürze suchen und Team Star erledigen) und könnt diese frei nacheinander abarbeiten.

Ansonstgen dürften sich viele direkt wieder wie Zuhause fühlen. Ihr müsst euer Pokémon-Team zusammenstellen, indem ihr Monster in der Wildnis fangt, und könnt sie dann gegen andere Trainer*innen in den Kampf schicken. Dazu könnt ihr die Pokémon aufleveln, entwickeln und mit anderen tauschen.

Eine weitere große Neuerung ist, dass ihr das gesamte Abenteuer im Koop erleben könnt. Trefft euch mit bis zu drei weiteren Freunden entweder online oder lokal und macht Paldea unsicher. Dabei kann jeder dem eigenen Fortschritt folgen. Einzige Voraussetzung für den Multiplayer ist eine aktive Nintendo Switch Online.

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Switch Online nötig: nur für Online-Tausch

nur für Online-Tausch Entwickler: Game Freak

Auch wenn die Pokémon-Spiele sehr erfolgreich sind, so wurde an der Formel immer nur in Details etwas geändert. Mit Pokémon-Legenden Arceus geht das Studio Game Freak einen komplett neuen Weg und bietet große offene Gebiete in denen ihr eine Mischung aus Action- und klassischem Rollenspiel-Gameplay erleben könnt.

Dafür reist ihr durch die Hisui-Region, die manchen Fans bekannt sein könnte. Denn dahinter verbirgt sich die Sinnoh-Region, nur zur Zeit des feudalen Japans. Ihr schließt euch im Spiel der Galaktik-Expedition an und habt als Aufgabe, mehr zu den mysteriösen Pokémon zu erforschen.

Am Gameplay ändert sich aber auch viel. Denn alle Monster laufen einfach frei durch die offenen Gebiete. Dort könnt ihr dann entscheiden, ob ihr eure Pokémon in normalen Kämpfen trainiert oder direkt einfach nur Pokébälle auf das Monster schmeißt, um euren Pokédex zu füllen. Zudem könnt ihr neben der Hauptmission viele Nebenmissionen finden, um Belohnungen wie Zutaten fürs Crafting zu erhalten.

Noch mehr zu Legenden lest ihr in unserem Test:

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Switch Online nötig: nur für Online-Funktionen

nur für Online-Funktionen Entwickler: ILCA , Inc.

Innerhalb der Pokémon-Welt gibt es viele Regionen, wovon wir in jeder Generation eine neue besuchen dürfen. Auf dem Nintendo DS erschien 2006 die vierte Generation in der es nach Sinnoh ging. Knapp 15 Jahre später geht es auf der Nintendo Switch mit den Remakes wieder zurück in die Region.

Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant bleiben dabei den Wurzeln sehr treu. Am Gameplay und an den Mechaniken wurde so gut wie nichts verändert. Eine der wenigen Neuerungen ist aber zum Beispiel der Hamanasu-Park, ein Ort in dem ihr die Legendarys der ersten vier Generationen sammeln könnt.

Das Wichtigste am Remake auf der Switch ist aber die neue Optik. Denn auch wenn die Kamera wieder das Geschehen aus der Vogelperspektive verfolgt, ist die gesamte Welt in 3D dargestellt. Die Charaktere präsentieren sich zudem alle in einer Art Chibi-Form mit kleinen Körpern und riesigen Köpfen.

Noch mehr zu den Remakes findet ihr im GamePro-Test:

Pokémon Unite

0:54 Pokémon Unite - Trailer zum Free2Play-MOBA zeigt Strategie-Ableger

Genre: Echtzeit-Strategie

Echtzeit-Strategie Switch Online nötig: nein

nein Entwickler: Tencent

Dota 2 und League of Legends sind beliebte MOBA-Spiele (Multiplayer Online Battle Arena). Mit Pokémon Unite erwartet uns das gleiche Spielprinzip, nur mir Pokémon. Bedeutet, dass zwei Teams mit je fünf Spieler*innen in einer Arena gegeneinander kämpfen. Jede*r Spieler*in wählt dazu vor dem Match ein Pokémon als Held aus, das eine Rolle wie beispielsweise Verteidigung oder Support einnimmt. Mit der Zeit schalten wir weitere Fähigkeiten frei und können unser Pokémon auch entwickeln. Zum Start stehen 23 Pokémon zur Auswahl, darunter Pikachu, Lucario, Glurak und Pantimos, die wir auch mit Skins einkleiden können.

Pokémon Unite ist als kostenloses Service-Spiel konzipiert, das nach und nach neue Inhalte bekommen soll. Durch einen Battle Pass gibt es außerdem Boni. Neben der Nintendo Switch können wir uns ab September auch mobile auf iOS und Android mit den Pokémon in die Arena begeben.

New Pokémon Snap

1:33 New Pokémon Snap - Launch-Trailer stimmt uns auf die Foto-Safari ein

Genre: Adventure

Adventure Switch Online nötig: nein

nein Entwickler: Bandai Namco Studios Inc.

1999 erschien auf dem Nintendo 64 mit Pokémon Snap eine Art Rail-Shooter, in dem wir Fotos von den Taschenmonstern schießen. Im Nachfolger New Pokémon Snap geht es für uns erneut auf Foto-Safari, allerdings bietet das Switch-Spiel mehr Umfang und neue Funktionen.

Als Assistent bzw. Assistentin von Professor Mirror erkunden wir die Inseln des Archipels der Lentil-Region. Dort knipsen wir über 200 verschiedene Pokémon, die alle unterschiedliches Verhalten an den Tag legen, was wir wiederum mit Hilfsmitteln auslösen können. So versuchen wir die perfekten Fotos zu schießen, die vom Professor bewertet werden. Damit füllen wir nicht nur unseren Foto-Dex, sondern erforschen ganz nebenbei das Lumina-Phänomen, das Flora und Fauna zum leuchten bringt.

Die Bilder können wir zusätzlich noch weiter bearbeiten und online teilen. Im Online-Bereich finden wir dann auch die Schnappschüsse von Spieler und Spielerinnen auf der ganzen Welt.

Unseren Test zu New Pokémon Snap lest ihr hier:

Pokémon Café Mix

1:49 Pokémon Cafè Mix - Gratis-Puzzle-Spiel für Nintendo Switch im Trailer

Genre: Puzzlespiel

Puzzlespiel Switch Online nötig: nein

nein Entwickler: Nintendo

Mit Pokémon kann nicht nur gekämpft, sondern auch ein Café betrieben werden. Im kostenlosen Pokémon Café Mix sieht das wie folgt aus: Wir lösen Puzzle durch das Bewegen und Verbinden von Symbolen, was beispielsweise das Schneiden von Tomaten auslöst, und schließen so Bestellung ab. Das Ganze kann durch die besonderen Fähigkeiten unserer Pokémon und Items unterstützt werden, denn die Anzahl der Züge sind begrenzt.

Ist die Bestellung eines Pokémon-Kunden erfolgreich abgeschlossen, erhalten wir Sterne, Gold-Eicheln und die Zutraulichkeit unserer Gäste, bis sie sich uns anschließen. So können wir unser Café weiter ausbauen und Extras wie zusätzliche Versuche erhalten. Optional lassen sich diese aber auch im Nintendo eShop gegen Echtgeld erwerben.

Pokémon Café Mix bietet damit Unterhaltung für zwischendurch und sticht mit seinem niedlichen Zeichenstil hervor. Allerdings lässt sich der Puzzler nur im Handheldmodus spielen.

Pokémon: Let's Go, Pikachu & Evoli

3:17 Pokémon: Let's Go, Pikachu und Evoli! - Ankündigungstrailer zeigt Kanto in einem neuen Licht

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Switch Online nötig: nur für Online-Funktion

nur für Online-Funktion Entwickler: Game Freak

Die Let's Go-Titel waren die ersten RPG-Editionen für die Nintendo Switch. Dennoch handelt es sich dabei um keine neue Generation, sondern um ein erweitertes Remake der Gelben Edition. Dementsprechend beschränkt sich der Pokédex auf die ersten 151 Pokémon, wovon, je nach Edition, entweder Pikachu oder Evoli fortan als Starter neben euch herspazieren.

Aber auch wenn wir uns wie gewohnt ein Team aufbauen und die Orden der Kantoregion taktisch erkämpfen, sind Pokémon Let's Go Pikachu/Evoli keine ganz so herkömmlichen Edition. Das Fangsystem unterscheidet sich nämlich stark von den Vorgängern und ist an den Mobilableger Pokémon Go angelehnt. Heißt, dass wir wilde Pokémon nicht erst im den Kampf taktisch schwächen, sondern auf den Ballwurf reduziert Timing und Geschicklichkeit beweisen müssen.

Wie gut das funktioniert, zeigt unser GamePro-Test zu Pokémon: Let's Go, Pikachu/Evoli:

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

1:11 Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX - Erster Trailer stellt Remake vor

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Switch Online nötig: nein

nein Entwickler: Spike Chunsoft

Als Remake von Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot/Team Blau ändert sich an dem Spielprinzip des Spin-offs nicht viel: Wir schlüpfen in die Rollen eines Pokémons wie zum Beispiel Bisasam oder Tragosso, wählen uns einen KI-Begleiter und machen uns auf, Pokémon in Not zu finden und ihnen zu helfen.

Während unserer Rettungsmissionen kämpfen wir dann in Wäldern, Höhlen und Schluchten gegen feindliche Pokémon. Aber natürlich steht auch das Sammeln von Items und das Leveln der Pokémon auf dem Plan. Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX verpackt damit das Pokémon-Prinzip in einen Dungeon Crawler, der die Pokémon als spielbare Charaktere mehr in den Fokus setzt.

Im GamePro-Test erklärt Linda, wie gut das Konzept bei ihr funktioniert hat:

Pokémon Quest

1:30 Pokémon Quest schickt euch im Trailer auf ein kostenloses Abenteuer

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Switch Online nötig: nein

nein Entwickler: Tecmo Koei

Pokémon Quest macht nicht nur mit seinem blockigen Stil einiges anders. Das Spiel steckt uns auch in die Rolle der Pokémon selbst und lässt uns nicht rundenbasiert, sondern in Echtzeit kämpfen. Unser Ziel, Pokémon für unser Team zu gewinnen, bleibt allerdings erhalten.

Auf Kubo-Eiland funktioniert aber auch das etwas anders. Um ein Pokémon für unser Team zu gewinnen, müssen wir es nämlich erst anlocken. Dazu können wir aus gefundenen Zutaten Rezepte in unserem Lager nachkochen, die dann als Lockmittel dienen. Neben Zutaten können wir außerdem Steine, die uns mit ihren unterschiedlichen Effekten beispielsweise beim Angriff helfen. Das Lager lässt sich zudem ausbauen und dekorieren.

Das Grundspiel von Pokémon Quest ist an sich kostenlos für Switch sowie iOS und Android erhältlich. "Freemium"-typisch müssen wir aber nach einiger Zeit eine Pause einlegen, bevor es weitergeht. Oder aber ihr nehmt etwas Geld in die Hand und kauft euch im eShop Zusatzpakete.

Pokémon Schwert & Schild

2:02 Pokémon Schwert & Schild - Trailer zeigt neues Gigadynamaxing-Feature, Arenaleiter und Pokémon der Gen 8

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Switch Online nötig: nur für Online-Funktionen

nur für Online-Funktionen Entwickler: Game Freak

Mit Pokémon Schwert & Schild befinden wir uns mittlerweile in der 8. Pokémon-Generation. Wie aus den vorherigen Hauptspielen gewohnt, begeben wir uns wieder auf Reise, bauen unser Team aus und erkämpfen uns rundenbasiert die Orden. Das Ganze findet in der Galar-Region statt, die an Großbritannien mit Steampunk-Elementen erinnert.

Zu den großen Neuerung zählen die riesigen Dynamax-Pokémon und Raids, die wahlweise auch im Multiplayer gespielt werden können. Wem das nicht genug ist, bekommt weitere Inhalte durch den Pokémon Schwert & Schild-Erweiterungspass. Mit diesem erhaltet ihr die DLCs Die Insel der Rüstung und Die Schneelande der Krone, die neue Gebiete, Pokémon und mehr freischalten.

Unseren Text zu Pokémon Schwert & Schild findet ihr hier:

Pokémon Tekken DX

2:58 Pokémon Tekken DX - Trailer stellt die Switch-Version des Beat'em Up genauer vor

Genre: Beat'em Up

Beat'em Up Switch Online nötig: nur für Online-Funktion

nur für Online-Funktion Entwickler: Namco Bandai

Auch in Pokémon Tekken DX wird wieder viel gekämpft. Allerdings nicht während einer Reise in taktischen Runden, sondern actionreich in der Ferrum-Liga nach Tekken-Art. Das Kampfspiel stellt dabei die Switch-Umsetzung des ursprünglichen Wii U-Titels dar, die noch zusätzliche Funktionen und Inhalte wie beispielsweise neue Kämpfer mitbringt.

Pokémon Tekken DX bietet sowohl Einzel- als auch Teamkämpfe, die wir lokal und online bestreiten können. Neben täglichen Herausforderungen lässt sich das Spiel außerdem kostenpflichtig durch Battle Packs erweitern, die neue Pokémo und Items beinhalten.

Im GamePro-Test hat sich Pokémon Tekken DX gar nicht mal so schlecht geschlagen:

Pokémon Home

Pokémon Home ist kein Spiel, aber dennoch eine hilfreiche Pokémon-Software, die sowohl für Mobilgeräte als auch die Switch verfügbar ist. Mit ihrer Hilfe könnt ihr zwischen ausgewählten Pokémon-Spielen eure Taschenmonster transferieren. Wie das genau funktioniert und was es noch dazu zu wissen gibt, haben wir für euch in einem Pokémon Home FAQ-Artikel zusammengefasst.

