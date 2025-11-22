Die besten Switch 2-Spiele 2025 - Unsere Top 8 Games

Das sind unsere besten Spiele für die Nintendo Switch 2.

Auf der Nintendo Switch 2 gibt es mittlerweile einige Spiele, doch welche sind eigentlich die besten? In diesem Artikel listen wir alle Switch 2-Spiele sortiert nach ihrer GamePro-Wertung auf. Zudem geben wir noch weitere Empfehlungen für Spiele mit spezieller Switch 2 Edition.

Hinweis: Diese Liste wird laufend aktualisiert, sobald neue Spiele mit einer entsprechenden Wertung in das Ranking rücken. Wir listen hier aktuell nur Spiele mit einer Switch 2-Variante auf. Die besten Switch 1-Spiele findet ihr hier: Mehr zum Thema Die besten Switch-Spiele 2025 - Unsere Top 10 Games von Sebastian Zeitz

8. Fantasy Life i - Wertung: 85

1:44 Fantasy Life i: Erster Teaser-Trailer zum kommenden Gratis-DLC stellt den Bösewicht und die gruselige Spielwelt vor

Autoplay

Genre: Lebenssimulation

Lebenssimulation Release: 05. Juni 2025

Darum geht's: Mit Fantasy Life i kehrt Entwicklerstudio Level 5 nach fast einer Dekade zurück zur beliebten Lebenssimulations-Reihe, die auf dem Nintendo 3DS gestartet ist. Euch erwartet eine Mischung aus RPG mit 14 Jobs, darunter Magier, Schwertkämpfer, Holzfäller, Angler oder Alchemist. Außerdem könnt ihr Häusern oder ganze Siedlungen er- oder einrichten.

Darum solltet ihr es spielen: Fantasy Life i vereint vieles, was Fans von Cozy-Spielen in den letzten Jahren geboten bekommen haben. Egal ob Zelda, Animal Crossing oder seichte Action-RPGs, Elemente aus allen kommen hier zusammen. Zudem könnt ihr das Spiel auch im Multiplayer gemeinsam mit drei Freund*innen erleben.

Fantasy Life i im Test Ein wunderbares Lifesim-RPG, das sich Fans von Zelda und Animal Crossing nicht entgehen lassen sollten von Maximilian Franke

7. Star Wars Outlaws - Wertung: 85

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release: 04. September 2025

Darum geht's: In Star Wars Outlaws kämpft ihr euch mit Kopfgeldjägerin Kay Vess und ihrem tierischen Begleiter Nix durch die Welt der Untergrund-Syndikate. Wenn ihr nach Lichtschwertern, Jedis und mehr sucht, seid ihr bei Outlaws falsch.

Darum solltet ihr es spielen: Star Wars Outlaws ist einer der Ports, die zeigen, was in der Switch 2 steckt. Auch wenn Auflösung und Framerate etwas niedriger ist als auf der PS5/Xbox, bietet das Spiel optisch einige Effekte, darunter auch Raytracing. Darüber hinaus kann der Titel auch spielerisch überzeugen, wenn ihr etwas über die formelhafte Open World von Ubisoft hinwegseht.

Achtung: Die Wertung basiert auf der PS5-Version.

Mehr zum Thema Star Wars Outlaws im Test - Feinste Popcorn-Action, die einfach Laune macht von Dennis Müller

6. Split Fiction - Wertung: 87

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Autoplay

Darum geht's: Split Fiction ist das neueste Spiel von Hazelight Studios, die auch schon It Takes Two gemacht haben. Wieder einmal könnt ihr das gesamte Abenteuer ausschließlich im Koop erleben. Die beiden Autorinnen Zoey und Mia nehmen an einem experimentellen Erlebnis teil, mit dem sie die Geschichten aus ihrer Phantasie "live" und direkt erleben können. Durch einen Fehler landen die beiden gleichzeitig in ihren Geschichten, aus denen sie nun wieder herauskommen müssen.

Darum solltet ihr es spielen: Auch Split Fiction ist einer der Ports, in denen technisch nicht alles perfekt ist. Aber wenn ihr auf der Suche nach einem rundum gelungenen Koop-Spiel, führt kaum ein Weg an Split Fiction vorbei. Das Spiel schafft es nämlich wie schon sein Vorgänger, immer wieder mit coolen (Gameplay-) Ideen zu überraschen.

Achtung: Die Wertung basiert auf der PS5-Version.

5. Mario Kart World - Wertung: 88

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Genre : Rennspiel

: Rennspiel Release: 05. Juni 2025

Darum geht's: Das wahrscheinlich beliebteste Rennspiel für Familien ist Mario Kart. Da verwundert es also kaum, dass Nintendo einen neuen Ableger zusammen mit der Switch 2 veröffentlicht hat. Wie der Name Mario Kart World schon vermuten lässt, bietet das Spiel dieses Mal eine Open World, die ihr frei erkunden könnt.

Diese offene Welt kommt allerdings nicht bei allen gut an. Dank Updates hat Nintendo die Wegführung durch diese bereits verbessert, aber die sich darin befindlichen Aufgaben, wie kleine kurze Rennen, motivieren nur die wenigsten.

Darum solltet ihr es spielen: Dennoch ist Mario Kart World dank seines hervorragenden Gameplays, den spaßigen Rennen und auch der neuen K.O.-Tour immer noch ein echter Spaßgarant. Denn das Renngefühl ist wieder sehr gut und die Rennstrecken bieten dank der neuen Trick- und Grind-Funktion noch mehr Abzweigungen und Boostmöglichkeiten als in vorherigen Teilen.

Mehr zum Thema Mario Kart World im Test: Nicht so perfekt wie Teil 8 - aber trotzdem verdammt gut von Kevin Itzinger

4. Kirby Air Riders - Wertung: 88

47:28 Nintendo zeigt neues Switch 2-Exclusive für 45 Minuten, das ordentliche Konkurrenz für andere Racer sein könnte

Autoplay

Genre : Action-Rennspiel

: Action-Rennspiel Release: 20. November 2025

Darum geht's: Kirby Air Riders ist das Sequel des fast gleichnamigen Originals, das 2003 auf dem Gamecube erschienen ist. Das Rennspiel, das allerdings mehr mit Smash Brothers als mit Mario Kart gemein hat, lässt euch schnelle, chaotische Rennen mit der rosa Knutschkugel erleben. Dieses Mal gibt es 20 weitere Fahrer und über 20 Fahrzeuge, die sich dank unterschiedlicher Werte komplett anders steuern.

Darum solltet ihr es spielen: Beim Sequel hat Chef-Entwickler und Smash Bros.-Schöpfer Masahiro Sakurai so gut wie alle Kritikpunkte am Original gefixt. So gibt es jetzt einen Singleplayer-Story-Modus, doppelt so viele Strecken, eine größere Battle Royale-Map und noch mehr Missionen, Freischaltbares und etliches mehr.

Was alles im Spiel drinsteckt und wieso es so gut ist, lest ihr in unserem Test:

3. Cyberpunk 2077 - Wertung: 91

11:52 Neue Quests, neues Gameplay, neues Spiel? - Cyberpunk 2.0 & Phantom Liberty

Autoplay

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Release: 05. Juni 2025

Darum geht's: In Cyberpunk 2077 erlebt ihr mit Hauptcharakter V eine futuristische Story im dystopischen Night City, eine Cyberpunk-Stadt in den New USA. Nach einem misslungenen Raub habt ihr den Terroristen Johnny Silverhand in eurem Kopf und müsst euch gegen mehrere Mega-Unternehmen und Untergrund-Banden zur Wehr setzen, die auf die in euch schlummernden Daten aus sind.

Darum solltet ihr es spielen: Die vielen Updates und der DLC Phantom Liberty sind alle auch in der Switch 2-Version vorhanden. Ihr bekommt also das vollwertige Paket geboten. Vor allem Fans von Rollenspielen aus der First Person-Perspektive bekommen hier dank der Story, dem Waffengefühl und den vielen Entscheidungen einen der besten Vertreter des Genres.

Hinweis zur Switch 2-Version: Auch hier gilt, dass der Port bezüglich Auflösung und Framerate hinter den PS5-/Xbox-Versionen zurück bleibt. Angesichts der Größe und Komplexität des Spiels schlägt sich die Switch 2-Version aber beachtlich.

Achtung: Die Wertung basiert auf der PS5-Version.

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 im Test: Endlich ein Meisterwerk von Dennis Müller

2. Hollow Knight Silksong - Wertung: 93

1:53 Hollow Knight Silksong verrät nach langem Warten endlich sein Releasedatum

Genre : Metroidvania

: Metroidvania Release: 05. September 2025

Darum geht's: Das Sequel zum beliebten Metroidvania Hollow Knight sollte ursprünglich ein DLC werden. Das Entwicklerteam hat sich aber so sehr in die Entwicklung vertieft, dass das Spiel letztendlich zu einem ausgewachsenen Sequel geworden ist. Ihr spielt dieses Mal Hornet, die im Königreich Pharloom unterwegs ist, um dieses vor einem merkwürdigen Fluch zu schützen, welcher tote Käfer wieder auferstehen lässt.

Darum solltet ihr es spielen: Wie schon der erste Teil schafft es auch Silksong, trotz oder gerade wegen des hohen Schwierigkeitsgrades super motivierend zu sein. Es gibt zwar viele Herausforderungen im Spiel, aber wenn ihr die bewältigt, fühlt es sich umso besser an. Dazu kommt eine tolle, wenn auch kryptische Story mit liebenswerten Charakteren und einer besonderen Ästhetik.

Mehr zum Thema Hollow Knight Silksong im Test: Ein Metroidvania-Meisterwerk von Kevin Itzinger

1. Donkey Kong Bananza - Wertung: 95

13:16 Donkey Kong Bananza - Test-Video zum ersten richtigen Super-Hit für die Switch 2

Autoplay

Genre : Jump&Run

: Jump&Run Release: 17. Juli 2025

Darum geht's: Man mag es kaum glauben, aber Donkey Kong Bananza ist erst das zweite 3D-Jump&Run mit dem beliebten Affen als Hauptfigur. Dieses Mal ist der Affe auf dem Weg zum Planetenkern, um mit einer jungen Pauline zusammen ihre größten Wünsche zu erfüllen. Allerdings ist auch die böse Void Company unterwegs und will dem ungleichen Duo zuvorkommen.

Darum solltet ihr es spielen: Donkey Kong lässt im Gegensatz zu Mario seine Muskeln spielen und die offen angelegten und thematisch unterschiedlichen Spielwelten lassen sich komplett zerstören und verändern. Auf diese Weise löst ihr nach und nach immer wieder kleine Aufgaben und findet hunderte Bananen-Juwelen, um die jeweils nächsten Level freizuschalten. Jede Welt bietet zudem immer wieder neue Gameplay-Elemente, die bis zum Ende überraschen – darunter die namensgebenden Bananza-Verwandlungen.

Auf der nächsten Seite zeigen wir euch noch mehr Reviews für die Nintendo Switch 2. Zudem stellen wir euch einige Spiele vor, die wir euch empfehlen können, ohne sie ausführlich getestet haben.