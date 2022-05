PS5-Releases, die uns in den nächsten Monaten noch erwarten könnten

Auf der PS5 können wir mittlerweile viele gute Titel spielen und das Lineup wächst fleißig weiter. Neben bereits angekündigten Spielen arbeiten die Entwicklerstudios aber noch an vielen weiteren Projekten, von denen wir dank Leaks oder Andeutungen oft trotzdem schon wissen.

Im Folgenden geht es um eben solche PS5-Spiele, zu denen mal mehr, mal weniger bekannt ist (via DualShockers). Aber Achtung: Das ist natürlich keine Garantie, dass es diese Spiele tatsächlich gibt und sie so auf unserer Sony-Konsole landen.

Capcom: Resident Evil 4 Remake

Ein geheimnisvoller Countdown weckte im Februar Hoffnung bei den Resident Evil-Fans. Doch wie sich rausstellte, bekamen wir kein Remake von Resident Evil 4, sondern Street Fighter 6 gezeigt. Allzu lange könnten wir auf eine Ankündigung des Remakes aber wohl nicht mehr warten müssen. Immerhin haben zahlreiche Quellen die Existenz des Titels bereits bestätigt und auch im Nvidia-Leak taucht das Spiel auf.

Das Remake soll übrigens einen etwas anderen Ton anschlagen. Mehr darüber lest ihr hier:

37 1 Mehr zum Thema Resident Evil 4-Remake wird laut neuem Bericht deutlich unheimlicher als das Original

From Software: Namenloses PS5-Exclusive

Die Köpfe hinter Spielen wie Dark Souls und Elden Ring arbeiten angeblich an einem PlayStation-exklusiven Spiel, das weder Bloodborne 2 noch ein Demon's Souls-Titel sein soll. Das behauptet der recht glaubwürdige Co-Host Nick vom Xbox Era-Podcast. Angeblich soll sich der neue Titel an traditionellen Soulslikes wie Dark Souls statt an Sekiro oder Elden Ring orientieren. Während From Software und Sony XDev Japan demnach entwickeln, soll Sony die Rechte behalten.

Wollt ihr mehr über From Software-Spiele und Elden Ring wissen, empfehlen wir euch dieses Video:

Naughty Dog: Mehr TLoU, Uncharted und eine neue IP

Naughty Dog hat scheinbar alle Hände voll zu tun. Irgendwann soll laut Gerüchten nicht nur The Last of Us 3 auf dem Plan stehen – die Story steht bereits – , sondern davor wohl noch ein Remake von Teil 1 sowie ein Director's Cut und ein Standalone-Multiplayer zu TLoU Part 2. Und als wäre das nicht schon genug, hat uns unter anderem Neil Druckmann höchstpersönlich Hoffnung auf ein neues Uncharted gemacht. Aber auch abseits der beiden Hit-Marken soll noch ein weiteres Spiel - ein First-Person-Action-Adventure mit Steampunk-Setting - in der Mache sein, zu dem bereits Castings stattgefunden haben.

Wie es um die ganzen Projekte genau steht, haben wir ausführlicher für euch im folgenden Artikel zusammengefasst:

39 4 The Last of Us Part 3 und neue IP? Alle Gerüchte zu Naughty Dogs neuen Spielen

Kojima Productions: Death Stranding 2 und mehr

Bei Hideo Kojima kann man nie wissen. Vor allem nicht, da er selbst gerne Andeutungen zu Projekten macht. Dass Kojima Productions also eventuell die folgenden Spiele sogar zeitgleich in Entwicklung hat, wäre nicht verwunderlich: Zum einen soll es ein unangekündigtes Spiel geben, das mehrmals über PS5-Entwicklerkits angedeutet wurde. Zum anderen wäre ein Death Stranding 2 ebenfalls möglich, da Sam Porter-Darsteller Norman Reedus in einem Interview bereits Andeutungen dazu machte. Und dann wären da noch die Berichte zu einem Silent Hill-Spiel, das zusammen mit Sony entsteht.

Etwas genauer aufgeschlüsselt findet ihr die Spiele im folgenden Artikel:

51 2 Mehr zum Thema Hideo Kojima teast neues Projekt & gibt Fans Rätsel auf

Diverse Entwickler: Ganz viel Star Wars

Es sind ein Haufen Star Wars-Spiele in Arbeit, die bereits angekündigt wurden. Ein paar Ankündigungen stehen aber noch aus, sofern die Gerüchte denn stimmen. So soll es nicht nur ein Mandalorian-Spiel geben, sondern laut Insiderquellen auch ein The Force Unleashed 3 und ein Spiel rund um Ahsoka Tano (Schülerin von Anakin Skywalker). Obendrein gibt es Gerüchte zu einem VR-Spiel aus der High Republic-Ära.

Welche Star Wars-Spiele in Zukunft noch sicher kommen und was es zu den geleakten Titeln bisher zu wissen gibt, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

30 1 Star Wars Alle Spiele, die 2022 oder später erscheinen, im Überblick

Weitere geleakte PS5-Spiele

Atlus: Persona 6 wurde vom Studio bereits bestätigt, aber noch nicht offiziell angekündigt. Angeblich soll es noch dieses Jahr mit dem mutmaßlichen PS5-exklusiven Spiel soweit sein, wenn man einem Leaker trauen darf.

Persona 6 wurde vom Studio bereits bestätigt, aber noch nicht offiziell angekündigt. Angeblich soll es noch dieses Jahr mit dem mutmaßlichen PS5-exklusiven Spiel soweit sein, wenn man einem trauen darf. Arrowhead Game Studios: Die schwedischen Entwickler*innen sprachen davon, an einem kooperativen Third-Person-Titel mit satirischem Humor zu werkeln. Möglich wäre hier ein etwas angepasstes Helldivers 2, da der Titel auch im großen Nvidia-Leak auftaucht.

Die schwedischen Entwickler*innen sprachen davon, an einem zu werkeln. Möglich wäre hier ein etwas angepasstes Helldivers 2, da der Titel auch im großen Nvidia-Leak auftaucht. Camouflaj hat Iron Man VR entwickelt und arbeitet laut einer Stellenausschreibung an einem neuen AAA-Spiel.

hat Iron Man VR entwickelt und arbeitet laut einer an einem neuen AAA-Spiel. First Contact Entertainment: Das Studio arbeitet an einem „aufregenden Next-Gen-Projekt“.

Das Studio arbeitet an einem „aufregenden Next-Gen-Projekt“. Hanger 13: Laut einem Bericht von Kotaku soll mit Mafia 4 ein Unreal Engine 5-Titel in Entwicklung sein.

Laut einem Bericht von Kotaku soll mit ein Unreal Engine 5-Titel in Entwicklung sein. Lucid Games & Wushu Studios arbeiten wohl mit PlayStation an einem Motorstorm-Spiel.

arbeiten wohl mit PlayStation an einem Motorstorm-Spiel. Marvel Games: Stellenausschreibungen lassen hier auf eine PS VR 2-Spiel hoffen.

Stellenausschreibungen lassen hier auf eine PS VR 2-Spiel hoffen. nDreams: Hier wird eine Fortsetzung von Fracked erwartet.

Hier wird eine Fortsetzung von Fracked erwartet. Remedy Entertainment: Seitdem Remedys Lead Producer Alexis Guariguta "XDev und CoDev" in sein LinkedIn-Profil geschrieben hat, gilt es als quasi sicher, dass das Studio an einem PlayStation-Exclusive arbeitet. XDev bezieht sich nämlich aller Wahrscheinlichkeit auf Sony XDev (External Development Studio Europe), eine Abteilung für externe Entwickler*innen.

Seitdem Remedys Lead Producer Alexis Guariguta in sein LinkedIn-Profil geschrieben hat, gilt es als quasi sicher, dass das Studio an einem PlayStation-Exclusive arbeitet. XDev bezieht sich nämlich aller Wahrscheinlichkeit auf Sony XDev (External Development Studio Europe), eine Abteilung für externe Entwickler*innen. Square Enix arbeitet an einem noch unangekündigten Titel.

arbeitet an einem noch unangekündigten Titel. Team Ninja: Gerüchte besagen, dass sie Nioh 3 entwickeln.

Gerüchte besagen, dass sie Nioh 3 entwickeln. Virtuos arbeitet Berichten zufolge an einem Metal Gear Solid Remake.

arbeitet Berichten zufolge an einem Metal Gear Solid Remake. White Moon Dreams soll angeblich an der Entwicklung eines PS VR 2-Spiels sitzen.

Angekündigte PS5-Spiele für 2022 und 2023

Welche PS5-Spiele uns laut Plan noch in den nächsten Monaten erwarten, könnt ihr in unserer Releaseliste 2022 einsehen:

51 7 PS5-Spiele 2022 Alle neuen PlayStation 5-Games

Außerdem haben wir bereits alle angekündigten Spiele 2023 für die PlayStation 5 zusammengefasst. Sollten euch diese Spiele noch zu weit entfernt sein, haben wir hier unsere Top 10 PS5-Games für euch, mit denen ihr direkt loslegen könnt.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche der geleakten Spiele haltet ihr für wahrscheinlich und auf welches würdet ihr euch am meisten freuen?