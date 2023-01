Ende der Durstrecke - 2023 wird (hoffentlich) wieder ein gutes Spielejahr

Machen wir uns nichts vor: Trotz Blockbuster wie God of War Ragnarök und Elden Ring war das Spielejahr 2022 kaum besser als das bereits magere 2021. Die letzten zwei Jahre wirkten im Vergleich zum Next-Gen-Jahr 2020 eher enttäuschend – nicht zuletzt dank der Corona-Pandemie. Viele Verschiebungen, anhaltende Hardware-Knappheit oder ausgefallene Events wie die E3 in Los Angeles sorgten für lange Durststrecken. 2023 blicken wir dagegen um einiges hoffnungsvoller entgegen, was gleich mehrere Gründe hat.

Disclaimer: In diesem Artikel geben wir auf Grundlage der aktuellen Informationen unsere Einschätzung ab, wie das Spielejahr 2023 werden kann, aber eben nicht muss. Verschiebungen und unschöne Überraschungen können immer passieren. Das hier ist demnach kein Versprechen, sondern eine optimistische Vorschau, die sich vor allem auf 2021 und 2022 bezieht.

Das Spielejahr 2023 ist prall gefüllt

Allen voran fühlt sich 2023 nach einem Blick auf die Releaselisten jetzt schon nach viel mehr Blockbuster-Titeln an, als wir es die letzten zwei Jahre gewohnt waren. Die Verschiebungen der letzten Jahre scheinen sich zum Teil im Releasekalender 2023 zu entladen und versprechen gleich mehrere große (potentielle) AAA-Hits.

Bereits im ersten Halbjahr stehen unter anderem folgende Spiele an:

Zudem erwarten uns noch Hoffnungsträger wie Marvel’s Spider-Man 2, Starfield, Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy 7 Rebirth, Alan Wake 2, EA Sports FC und Forza Motorsport. Ja sogar gleich mehrere verschollen geglaubte und von schwieriger Entwicklung geplagte Titel sollen endlich erscheinen: Skull & Bones, Dead Island 2 und Atomic Heart.

Für einen umfangreichen Überblick hier noch einmal unsere Release-Listen für 2023:

2023 sind auch viele viele Open World-Spiele mit dabei:

23:26 Grenzenlose Freiheit: Diese Open World Games erwarten euch 2023

Mehr Spiele im TV: Und auch wenn es sich dabei nicht um Spiele selbst handelt, dürfen wir nicht vergessen, dass es da noch Film-, Serien- und Animeadaptionen zu Spielen geben wird, von denen und die folgenden dieses Jahr ebenfalls gut unterhalten dürften:

Abseits davon sind noch viele weitere TV-Projekte zu großen Spielen in Arbeit, bei denen eine Ausstrahlung 2023 aber unklar oder unwahrscheinlich ist: Assassin’s Creed (Live Action & Animierte Serie), God of War (Live Action-Serie), Horizon Zero Dawn (Live Action Serie), um nur einige zu nennen.

The Show must go on

Einige Überraschungen und Highlights dürfen wir dann sicherlich auch auf großen Events und Showcases erwarten. Neben den üblichen Verdächtigen wie der gamescom und den Game Awards findet auch endlich die E3 wieder vor Ort in Los Angeles statt.

Abseits der kleinen State of Plays und Nintendo Directs könnte außerdem bereits Anfang des Jahres Xbox mit einer großen Show um die Ecke kommen, so munkelt man. Und auch bei Nintendo und PlayStation stehen so langsam mal wieder große Showcases an, die einiges liefern dürften. Vor allem bei Sony sollte sich was tun, nachdem der PlayStation-Hersteller letztes Jahr ganz ohne einen großen Showcase auskam.

Der Vollständigkeit halber sei hier auch noch einmal erwähnt: Die Sterne für Silksong-Fans standen nie besser als 2023. Wir drücken zumindest die Daumen, dass das quälende Warten endlich ein Ende findet und der Titel endlich erscheint – es wäre auch eine Erleichterung für Dennis’ Fanherz.

Große Versprechen seitens der Studios

Zu den ganzen bislang bestätigten Spielen werden sich dann noch weitere noch unangekündigte Titel gesellen, die Entwickler*innen aus dem Hut zaubern. Nicht umsonst strotzen einige Studios und Publisher jetzt schon vor Selbstbewusstsein und teasen weitere neue Spiele für 2023 an, die wir womöglich auf großen Events (PlayStation!) zu sehen bekommen.

Wie viel am Ende wirklich dahintersteckt, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Nach einer geheimnisvollen Ankündigung spekuliert Hannes aber nicht umsonst auf ein Final Fantasy 9 Remake. Außerdem lassen Neujahrsbotschaften japanischer Entwicklerstudios (via Famitsu) sowie weitere Teasings auf verheißungsvolle Ankündigungen hoffen, darunter:

Mehrere unangekündigte Spiele von Atlus (neues Persona oder Shin Megami Tensei?)

Neue IP von Level 5 (bekannt für Ni No Kuni, Professor Layton)

Ein volles Konami-Jahr: sowohl Spiele zu bekannten Marken (Castlevania und Metal Gear?) als auch ein Projekt, das “leise und weit fortgeschritten” auf dem Weg ist

Noch zwei weitere, unangekündigte Titel vom Indie-Publisher Devolver Digital

Bessere und neue Technik, die sogar verfügbar ist

Voll in der Blüte seiner Kraft steht die Next bzw. mittlerweile Current Gen mit der PS5 und Xbox Series X/S zwar immer noch nicht, aber es wird. Nicht nur die Verfügbarkeiten der Konsolen, vor allem der PS5, sollen sich weiterhin verbessern. Mit der PlayStation VR2 läutet Sony auch seine 2. Generation der virtuellen Realität ein, angeführt von der großen Exklusivmarke Horizon (Call of the Mountain). Zusätzlich kommen wir auf der PS5 endlich in den Genuss eines Pro-Controllers, den DualSense Edge.

Auf technischer Ebene wird 2023 außerdem endlich die neue Grafik-Generation einläuten. Unser Hardware-Experten Chris erwartet vor allem von der Unreal Engine 5 viel:

49 2 Das lange Warten hat ein Ende 2023 wird endlich eine neue Grafik-Generation eingeläutet

Ein weiterer Lichtblick: Der größere Fokus auf mehr Barrierefreiheit, den wir in den letzten Monaten miterlebt haben, dürfte dank positiver Vorbilder wie The Last of Us 2 weiter zunehmen. Wir hoffen zumindest, dass der Trend sich fortsetzt und noch mehr Spiele noch zugänglicher werden. Wir halten euch natürlich auch bei diesem Thema auf dem Laufenden.

Ein paar direkte Sorgenkinder hat 2023 aber natürlich im Gepäck. Beispielsweise stehen noch hinter Spielen wie Avatar: Frontiers of Pandora und Stalker 2 dicke Fragezeichen. Und wer weiß, was für (unschöne?) Schlagzeilen Microsofts geplante Übernahme von Activision/Blizzard uns noch beschert? Spannend wird es allemal, mit guter Tendenz, 2021 und 2022 zu toppen. Da sind wir zumindest guter Dinge.

Was erwartet ihr vom Spielejahr 2023? Schreibt uns eure Wünsche, Sorgen und weiteren Gedanken dazu in die Kommentare.