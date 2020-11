Im November erwartet euch eine Deal-Aktion nach der nächsten. Am Anfang gab es am 11. November den Singles Day und nun ist die Black Friday Woche bei Amazon gestartet. Auch andere Shops haben bereits Preview-Black-Friday-Deals veröffentlicht.



Alles arbeitet auf das große Finale am Black Friday, den 27. November hin. Zudem gibt es bei Amazon jedes Jahr noch den berühmten Cyber Monday, der dieses Mal am 30. November stattfindet.



Bei all diesen besonderen Angeboten rund um den Black Friday kann man schon einmal den Überblick verlieren. Auf GamePro.de halten wir euch daher auf dem Laufenden über die wirklich guten Angebote. Denn nicht jedes Angebot ist automatisch ein echtes Schnäppchen oder ein guter Deal.

Aktuelle Angebote der Shops:

Bei diesen Shops erwarten euch Black Friday Deals

Wie erwähnt, gibt es eine Vielzahl an Händlern, die am Black Friday teilnehmen und entsprechende Angebote veröffentlichen. Wir stellen euch ein paar der Aktionen vor.

Amazon hat die Black Friday Woche* gestartet und bietet natürlich zum Ende noch den Cyber Monday.

hat die Black Friday Woche* gestartet und bietet natürlich zum Ende noch den Cyber Monday. MediaMarkt und Saturn bieten beim Black November* den ganzen Monat November andere Angebote. Besonders natürlich am Black Friday selbst.

und bieten beim Black November* den ganzen Monat November andere Angebote. Besonders natürlich am Black Friday selbst. Bei OTTO gibt es aktuell den Preview Black Friday Sale mit Multimedia-Angeboten.

gibt es aktuell den Preview Black Friday Sale mit Multimedia-Angeboten. MEDION hat mit dem Black Week Sale seine Angebotsaktion zum Black Friday. Dort gibt es täglich wechselnde Deals.

hat mit dem Black Week Sale seine Angebotsaktion zum Black Friday. Dort gibt es täglich wechselnde Deals. Ebay, Cyberport und Alternate bieten ebenfalls zum Black Friday besondere Angebote an.

Preise vergleichen & Wunschzettel sind das A&O

So bekommt ihr wirklich gute Deals: Damit ihr die echten Schnäppchen schlagt, könnt ihr euch nicht nur auf die Angebote in unseren Artikeln verlassen, sondern auch selbst tätig werden. Am wichtigsten ist es bei einem Angebot zu schauen, wie gut der Preis tatsächlich ist. Dafür ist es am besten, wenn ihr einen Preisvergleich wie idealo.de oder geizhals.de heranzieht und dort nach dem Produkt sucht.



Dann seht ihr sofort, ob es im Vergleich zu den anderen Shops der beste Preis ist. Außerdem könnt ihr euch anzeigen lassen, wie sich der Preis die letzten 12 Monate entwickelt hat. Dadurch erfahrt ihr direkt, ob es ein aktueller Bestpreis, ein absoluter Bestpreis oder gar kein gutes Angebot ist.

Wird es die PS5 oder Xbox Series X zu kaufen geben?

Wer darauf spekuliert, dass eine der neuen Next-Gen-Konsolen vielleicht im Angebot sein könnte, den müssen wir enttäuschen. Durch die hohe Nachfrage und dem aktuellen Status, dass alle ausverkauft sind, werden die Shops voraussichtlich keine Angebote oder günstigere Bundles anbieten.



Denkbar wäre, dass der ein oder andere Shops ein paar Exemplare zurückgehalten hat, um sie in der Black Friday-Woche anzubieten und so mehr Kunden in den Shop zu locken. Die Chance darauf halten wir allerdings ebenfalls für sehr gering. Beim Kauf einer PS5 und Xbox Series X ist weiter Geduld gefragt. Wir raten jedenfalls davon ab die überteuerten Angebote von Drittanbietern auf ebay wahrzunehmen.



Angebote für Spiele: Die Next-Gen-Konsolen mögen zwar nicht ins Angebot kommen, bei den Spielen sieht das aber schon anders aus. Gerade Spiele wie FIFA 21 und The Witcher 3 dürften reduziert sein und beide erhalten zum Beispiel ein kostenloses Upgrade für die PS5 und Xbox Series X.

Was sich am Black Friday lohnen könnte

Die Frage ist nun sicherlich, was es am Black Friday und in dieser besonderen Woche für lohnenswerte Angebote geben kann. Allen voran sind sicherlich Spiele für die PS4 und Xbox One zu nennen. Oftmals sind auch einzelne Titel der Nintendo Switch reduziert, die bekanntermaßen sehr preisstabil sind.

Zubehör für PS4, Nintendo Switch & Xbox One

Außerdem ist die Black Friday Woche immer gut, um sich Zubehör für Konsolen im Angebot zu kaufen. Zum Beispiel Micro-SD Karten für die Nintendo Switch oder Joy-Cons für die Hybrid-Konsole. Ebenso sind erste Rabatte für die Speichererweiterung der Xbox Series X denkbar.



Ganz sicher im Angebot sein werden Festplatten. Dabei gibt es verschiedene Modelle und natürlich die Wahl zwischen einer HDD und einer SSD. Was ihr beim Festplatten-Kauf für die PS4 und Xbox One beachten müsst und welches die besten sind, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung.

4K-Fernseher für PS5 und Xbox Series X

Wer schon eine PS5 oder Xbox Series X ergattern konnte, hat vielleicht noch auf die Black Friday Woche gewartet, um den passenden 4K TV zu kaufen. Das könnte sich nun auszahlen. In der Regel gibt es immer starke Angebote und absolute Bestpreise für Fernseher von LG, Sony, Samsung und Philips während des Black Fridays.



Am besten sucht ihr euer Wunschmodell schon jetzt aus und schaut euch den bisherigen Bestpreis für dieses an. Wenn ihr noch nicht wisst, welcher 4K-Fernseher für euch am besten ist, dann hilft euch ganz sicher unsere Kaufberatung weiter.

Nintendo Switch im Angebot?

Lange Zeit war die Nintendo Switch in diesem Jahr ausverkauft, doch seit August 2020 ist sie recht gut verfügbar. Darum gab es sie zum Beispiel während des Amazon Prime Days günstiger. Für den Black Friday ist ebenfalls zu erwarten, dass Nintendos beliebte Konsole erneut ins Angebot kommt. Vor allem in Form eines Bundles mit einem Spiel dazu.



Die Nintendo Switch könnte damit zu einem perfekten Weihnachtsgeschenk werden.

Was auch immer ihr kaufen wollt, wir empfehlen die Black Friday Woche mit Bedacht und Überblick anzugehen. Am besten ist es sich gezielt Produkte vorher auszusuchen, die bisherigen Preise zu notieren, um dann bei einem Angebot direkt sehen zu können, ob es ein echtes Schnäppchen ist. Impulsiv-Käufe stellen sich manchmal hinterher als Fehler heraus, also ist Vorbereitung die halbe Miete für eine tolle Black Friday Woche mit echten Schnäppchen.