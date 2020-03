Coronavirus & Gaming: Was Konsolen-Spieler jetzt wissen müssen

Der neuartige Coronavirus hat sich mittlerweile überall auf der Welt ausgebreitet, und auch die Spielebranche und natürlich die Gamer merken, wie der Virus ihrem Hobby zusetzt. Bei GamePro.de kommen wir deshalb nicht drum herum, uns mit COVID-19 auseinanderzusetzen. Deswegen findet ihr hier alles Wissenswerte rund um den Einfluss von Corona auf das Konsolengaming.

Gaming-Messen abgesagt

Die ersten Auswirkungen bekommen vor allem die Aussteller auf Messen zu spüren. Denn viele große Spielemessen wurden dieses Jahr bereits abgesagt. So unter anderem die GDC in San Francisco oder die E3, die größte Spielemesse der Welt, in Los Angeles.

Sowohl die Veranstalter als auch die Publisher, die auf der E3 zugegen gewesen wären äußern sich erleichtert. Das Risiko, bei so vielen Gästen aus der ganzen Welt einen erneuten Ausbruch zu provozieren, sei einfach zu hoch.

Was ist mit der Gamescom?

Die Gamescom, Europas größte Gamingmesse, ist aktuell noch nicht abgesagt. Die Stadt Köln hat bis jetzt Großveranstaltungen nur bis Ende April untersagt, die GC findet jedoch im August statt. Trotzdem, so der Veranstalter, sei man sich dem Ernst der Lage bewusst und beobachte die Situation genau, um notfalls einzuschreiten.

Keine Infos zu PS5 und Xbox Series X?

So viele ausgefallene Termine bedeuten jedoch nicht, dass es deswegen keine Infos zu neuen Spielen oder gar der neuen Konsolengeneration gibt. Details zu den technischen Specs der Xbox Series X und auch der PS5, die eigentlich auf der GDC hätten geteilt werden sollen, wurden online geteilt:

Und damit ist es auch noch nicht vorbei. Sony beispielsweise wollte dieses Jahr sowieso nicht zur E3 und sieht noch jede Menge andere Möglichkeiten für Reveals von neuen Spielen oder mehr Infos zur Hardware.

Gedrosselte Geschwindigkeiten beim PSN

Wo ihr jedoch Abstriche werden machen müssen ist in der Down- und Uploadgeschwindigkeit. Nachdem Streaminganbieter wie YouTube und Netflix verkündet hatten, ihre 4k-Qualitätsoption für die Dauer des Ausbruchs in Deutschland auszusetzen, hatte auch Sony nachgelegt.

Und wie sieh'ts bei Xbox aus? Eine Reduktion bei Xbox Live wurde noch nicht beschlossen, obwohl es auch hier schon durch hohe Spielerzahlen zu Serverproblemen kam.



Phil Spencer hatte sich in einem Statement an die Fans zuversichtlich gegeben, die Stabilität des Netzwerks auch bei großer Belastung halten zu können. Der Zusatz, man wolle die Situation genau beobachten und gegebenenfalls sofort reagieren kann jedoch bedeuten, dass auch hier heruntergefahren wird.

Verschobene Spiele

Wenn alle zuhause bleiben, ist natürlich auch niemand in den Studios. Und während viele Entwickler ihre Projekte von Zuhause aus begleiten können, sind manche Dinge einfach nur in einem Studio möglich, oder einfach von anderen Projekten abhängig.

Das neue The Fast and The Furious-Spiel mit Vin Diesel wird beispielsweise zusammen mit dem Film verschoben. Auch Serien wie The Witcher auf Netflix pausieren gerade, um die Darsteller nicht zu gefährden.

Große Verschiebungen sind jedoch noch nicht bekanntgegeben worden, so verspricht Microsoft beispielsweise ebenfalls, dass sich auch der Launch der Xbox Series X nicht verschiebt.

Die besten Spiele für PS4, Xbox One & Switch für die Quarantäne

Wenn niemand mehr rausgehen darf oder sollte, Bars, Kinos und Spielplätze geschlossen sind und wir auch unsere Freunde nicht mehr treffen dürfen, hat das ganze wenigstens einen Vorteil: Mehr Zeit zum Zocken. Aber was sollen wir uns zu Gemüte führen? Wir haben für euch gleich mehrere Listen zusammengestellt, die euch bei der Auswahl helfen.

Die besten Spiele für PS4, Xbox One und Switch:

Aktuelle Gratis-Spiele:

Spielen mit Freunden & Kindern: alls ihr nicht alleine seid oder mit Freunden spielen wollt, hätten wir da die besten Koop-Spiele für euch. Wenn ihr Kinder zuhause habt, haben wir eine Sammlung der besten Spiele für Kinder ab 0, 6 und 12 Jahren.

Mit Folding@home nutzt ihr eure Rechenleistung gegen den Coronavirus

Zu guter Letzt wollen wir euch auf Folding@home aufmerksam machen. An dem Projekt könnt ihr nämlich auch dann teilnehmen, wenn ihr als reine Konsolen-Spieler nur einen durchschnittlichen PC besitzt.

Was ist Folding@home? Dabei handelt es sich um ein Projekt von der amerikanischen Stanford University. Es dient dem Ziel, die wissenschaftliche Forschung an Krankheiten per Computer mit Hilfe der Rechenleistung von Privatpersonen zu beschleunigen. Die Systemanforderungen an euren PC oder Laptop fallen relativ gering aus.

Wie nehme ich teil? Das verraten wir euch in unserer Anleitung:

Unser Rat an euch

Die gesamte GamePro-Redaktion befindet sich aktuell im Home Office und spricht nur über Video-Konferenz miteinander. Das gleiche empfehlen wir euch auch, nicht nur, um euch selbst zu schützen sondern auch, um niemand anderen anzustecken.

Denn nicht jeder hat die Möglichkeit, einfach zuhause zu bleiben. Doktoren, Krankenschwestern und -Pfleger, Angestellte im Supermarkt oder Drogerien, Apotheker und Apothekerinnen Busfahrer und -Fahrerinnen, Tram- Ubahn- und Taxifahrer, Lehrer und Lehrerinnen und noch so viele Berufsgruppen mehr müssen zur Arbeit. Helft ihnen und den Immunschwachen unter uns, gesund zu bleiben und haltet euch von der Öffentlichkeit fern.

Passt auf euch auf,

Euer GamePro.de-Team

Das Bundesgesundheitsministrium bietet zum Thema Coronavirus ein umfangreiches FAQ, sowie tagesaktuelle Nachrichten und eine Anleitung zum Schutz vor Infektionen an. Darüber hinaus erreicht ihr die unabhängige Patientenberatung unter folgender Telefonnummer: 0800 011 77 22.