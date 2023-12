Das war 2023: Ein starkes, aber auch trauriges Jahr für Videospiele

Das Jahr 2023 hat hohe Wellen geschlagen – in der Gaming-Branche, aber auch bei uns.

Die landläufige zum Videospiel-Jahr 2023 scheint eindeutig zu sein: Vollgepackt mit hochgelobten Releases im AAA-Bereich, gesellen sich die letzten 12 Monate zu anderen Ausnahme-Jahren wie 2017, 2004 oder 1998. Und ja, es ist kaum zu leugnen, dass die Flut an Veröffentlichungen viel Spaß gemacht hat - vor allem nach dem insgesamt etwas dünnen vergangenen Jahr.

Ein vollgepacktes Release-Jahr

War 2022 vor allem durch Elden Ring und zahllose Verschiebungen geprägt, brillierte 2023 mit vielen großen, heißerwarteten Releases. Von Zelda: Tears of the Kingdom und Street Fighter 6, über Diablo 4, Hogwarts Legacy und Starfield bis hin zu Baldur’s Gate 3 und Alan Wake 2 – über zu wenig große Namen konnten wir uns dieses Jahr nicht beschweren. Und das spiegelte sich auch in den besten Wertungen wider, die GamePro 2023 zu vergeben hatte.



Alle Releases, die 2023 eine GamePro-Wertung von 90+ erhalten haben:

Falls es euch aufgefallen ist – das Jahr 2023 hatte viele Remakes zu bieten:

51:59 Die große Remake-Flut: Wo soll das enden?

Falls ihr wissen wollt, welche Titel dieses Jahr in der GamePro-Redaktion am besten ankamen, dann empfehle ich euch unseren Top 20-Artikel, der auf den persönlichen Bestenlisten des Teams basiert:

Aber natürlich gab es auch dieses Jahr wieder Spiele, die entweder weit hinter den Erwartungen zurückbleiben oder ganz allgemein nicht gut bei Presse und Publikum ankamen. Skull Island: Rise of Kong ist zum Meme aufgestiegen, Flashback 2 enttäuschte alle Fans des Originals und der Release von The Lord of the Rings: Gollum hatte arge Konsequenzen für den deutschen Entwickler Daedalic.

Alle Releases, die 2023 eine GamePro-Wertung von <70 erhalten haben:

In Sachen Hardware hatte sich vor allem Sony PlayStation viel vorgenommen, die – mit schwankendem Erfolg – unter anderem mit dem PSVR 2-Headset, dem PlayStation Portal-Device, der PS5 Slim als auch dem DualSense Edge an den Start gegangen sind. Im Handheld-Bereich bekam das Steam Deck sowohl ein starkes OLED-Upgrade als auch Konkurrenz, unter anderem mit dem Asus ROG Ally.

Ein Jahr der Entlassungen

An großen Veröffentlichungen hat es 2023 ebenso wenig gemangelt wie an großen Schlagzeilen. Allen voran die vielen Entlassungen innerhalb der Gaming-Branche – denn auch wenn viele erfolgreiche Spiele erschienen sind, wurden zahlreiche Studios verkleinert oder sogar komplett aufgelöst.

Über 6500 Personen – so aktuelle Schätzungen – haben in 2023 ihren Job in der Videospielindustrie verloren.

1:31:39 Warum brennt die Spieleindustrie?

Die Saints Row-Macher von Volition Games mussten ihren Hut ebenso nehmen wie das deutsche Studio Mimimi Games (Shadow Gambit) oder auch die Concrete Genie-Entwickler von Pixelopus. Auch Google Stadia hatte im Januar endgültig die Pforten geschlossen.

Dass Kosten gespart oder Umsätze gesteigert werden müssen, ist der Gaming-Branche aber nicht nur im Kontext von Entlassungen anzusehen. Sowohl PS Plus als auch der Game Pass zogen ihre Abo-Preise ordentlich an, um auf Marktänderungen zu reagieren.

Ein Jahr der Abschiede

Komplett verabschieden mussten wir uns dieses Jahr übrigens von Xbox Games With Gold – der langlebige Service hat endgültig ausgedient und wird in den Game Pass integriert. Auch PlayStation-Chef Jim Ryan wird seinen Hut nehmen und kündigte seinen Abschied von Sony in diesem Jahr an.

Weitere Abschiede: Die E3 ist nun wirklich tot – nicht nur den Sommer 2024 betreffend, sondern gleich als ganzes Messekonzept. Charles Martinet, DIE Stimme von Super Mario, tritt ebenfalls zurück und überlässt Nintendos Power-Klempner einem neuen Synchronsprecher.

Und noch mehr Schlagzeilen

In anderen Schlagzeilen wurden wir endlich von jahrelanger Warterei erlöst. Der große Activision Blizzard-Deal von Microsoft bekam grünes Licht und Call of Duty ist damit in Zukunft eine Xbox-Marke – verrückte Welt. Das bedeutet aber nicht, dass der Skandal rund um die Arbeitsbedingungen und Belästigungen bei Activision Blizzard beigelegt ist. Unsere Aufbereitung zum Thema findet ihr hier:

GTA-Fans kamen 2023 endlich auf ihre Kosten und ihr Wunsch nach einem ersten Blick auf GTA 6 wurde nun endlich erfüllt. Kein Wunder, dass der Trailer in nur zwei Wochen über 150 Millionen Views auf YouTube erreicht hat. Ähnlich GTA 6 im letzten Jahr, hat Insomniac aktuell mit gigantischen Leaks zu kämpfen, die unfertiges Wolverine-Gameplay, Release-Pläne und sogar private Daten der Mitarbeiter*innen öffentlich gemacht haben.

Obwohl sich Hogwarts Legacy zu einem Bestseller für das Jahr 2023 aufschwingt, war die Kontroverse um das Spiel überall zu finden. Falls ihr nachlesen wollt, warum manche Spieler*innen Hogwarts Legacy boykottieren und wieso Harry Potter-Autorin J. K. Rowling tatsächlich problematisch ist, haben wir euch dieses Jahr diese Übersicht angefertigt:

Ein wichtiges Jahr für GamePro

Aber nicht nur in der Gaming-Branche hat sich viel getan, sondern auch bei GamePro selbst. Wie ihr sicher mitbekommen habt, haben wir die Entscheidung getroffen, das gedruckte GamePro-Heft aus rein wirtschaftlichen Gründen einzustellen. Das hat viele treue Leser*innen enttäuscht und auch das GamePro-Team musste schweren Herzens Abschied nehmen – nicht nur vom Heft, sondern auch von Kai, der lange Jahre das schlagende Herz des Printmagazins war.

Auf die Website GamePro.de hat das übrigens keinerlei Auswirkungen – der Seite und dem Team geht es gut. Dennoch haben sich auch hier ein paar Dinge geändert! Ein Beispiel dafür bin ich selbst, denn seit dem 1. April 2023 bin ich offiziell der Chefredakteur von GamePro.de und löste damit meine liebe Kollegin Rae Grimm ab, die seitdem noch mehr Verantwortung trägt und auch die Webedia Gaming-Schwesternseiten GameStar.de und MeinMMO.de überblickt.

Es haben sich aber nicht nur Positionen geändert, mit Myki ist auch eine neue Person an Bord. Seit Mitte Oktober ist sie als Trainee ein Bestandteil der GamePro-Redaktion und wird an den Anime-Bereich herangeführt, den wir aktuell ausbauen wollen. Von Dragon Ball und One Piece über Attack on Titan bis hin zu Jujutsu Kaisen – Animes und Mangas sind oft eng mit Gaming-Inhalten verzahnt und die Zielgruppen überschneiden sich. Und da möchte GamePro ansetzen.

Ein großes GP-Treffen gab es 2023 zwar nicht – gesehen haben wir uns aber dennoch täglich!

Was erwartet euch 2024?

Auch für das kommende Jahr liegen bereits ein paar Pläne in unserer Schublade, von denen ihr euch überraschen lassen dürft. Das gilt natürlich auch für kommende Themenwochen, von denen manche sogar sehr viel früher kommen werden, als ihr vielleicht gerade denkt. Wir wollen hier aber nicht zu viel verraten.

Natürlich lenken wir unseren Blick in 2024 aber wieder intensiv auf die Gaming-Branche und werden alle wichtigen Releases für euch begleiten, mit Tests bei Kaufentscheidungen helfen, euch mit brandheißen News auf dem Laufenden halten und die Daumen drücken, dass Nintendo nun doch endlich mit dem Switch-Nachfolger aufwarten wird.

Ein Dankeschön an unsere Community

Jetzt habe ich viel über Spiele, Publisher, Themenwochen und GamePro geredet – das Allerbeste habe ich mir aber zum Schluss aufgehoben: Und das seid ihr!

Auch dieses Jahr möchte ich euch im Namen des GamePro-Teams wieder unseren Dank aussprechen, dass ihr regelmäßig unsere Artikel lest und uns damit unterstützt. Auch euer Feedback in Form von Kommentaren, Mails und sogar waschechten Briefen hat uns oft geholfen – vielen Dank, dass ihr gemeinsam mit uns daran arbeitet, GamePro weiter zu verbessern.

Unsere Mission ist es, mit GamePro eine inklusive Plattform für Videospiele zu bieten, die alle Spieler*innen anspricht und das Gefühl gibt, wirklich willkommen zu sein. Daher meine Bitte an euch: Helft uns dabei, diese Mission auch im kommenden Jahr zu verfolgen. Das gilt für alle unsere Leser*innen, aber auch die großartigen Community Manager sowie Moderatoren – gemeinsam werden wir das schaffen.

Bitte bleibt gesund und seid lieb zueinander!

Wir sehen uns im nächsten Jahr!