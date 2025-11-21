Disney Dreamlight Valley: Alle 63 Charaktere und wie ihr sie bekommt

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Disney-Charakteren, die ihr aktuell im Spiel freischalten könnt.

Maximilian Franke
21.11.2025 | 11:21 Uhr

Alle Charaktere, die ihr aktuell in Disney Dreamlight Valley freischalten könnt. Alle Charaktere, die ihr aktuell in Disney Dreamlight Valley freischalten könnt.

In Disney Dreamlight Valley könnt ihr mittlerweile 63 Charaktere freischalten, die ihr aus Filmklassikern oder modernen Animations-Hits kennt. Die meisten davon sind kostenlos als Teil des Hauptspiels oder späterer Gratis-Updates zu bekommen. Für ein paar benötigt ihr aber auch kostenpflichtige DLCs.

Wir haben euch hier alle Figuren aufgelistet und einige Hinweise gegeben, wie ihr sie jeweils in eurer Nachbarschaft willkommen heißt. Sofern vorhanden, findet ihr in der Tabelle auch Links zu unseren ausführlichen Guide-Artikeln, wenn ihr es ganz genau wissen wollt.

Alle kostenlosen Charaktere in Disney Dreamlight Valley

NameWie freischalten?
AladdinAladdin-Reich (15.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
AliceWunderland-Reich (15.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
AnnaFrozen-Reich (4.000 Dreamlight)
ArielFindet das mysteriöse Paddel am Strand und folgt der Quest.
BelleDie Schöne und das Biest-Reich (12.500 Dreamlight)
Buzz LightyearToy Story-Reich (7.000 Dreamlight)
DaisyAutomatisch im Laufe der Hauptstory
Dagobert DuckAutomatisch im Laufe der Hauptstory
Das BiestDie Schöne und das Biest-Reich (12.500 Dreamlight)
Das VergessenNach dem Abschluss der Hauptstory könnt ihr die Quest “Ein vergessener Name” starten.

Zum kompletten Guide
Die gute FeeHauptstory, nachdem ihr das Biom “Das Vergessene Land” freigeschaltet und alle magischen Säulen aktiviert habt.
Donald DuckAutomatisch im Laufe der Hauptstory
ElsaFrozen-Reich (4.000 Dreamlight)
FreudeAlles steht Kopf-Reich (15.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
GoofyAutomatisch im Laufe der Hauptstory
GrinsekatzeWunderland-Reich (15.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
Herr von UnruhIm Reich von die Schöne und das Biest, nachdem ihr Belle und das Biest freigeschaltet habt.

Zum kompletten Guide
Jack SkellingtonNachdem ihr die gute Fee freigeschaltet habt, müsst ihr vier Matroschkas finden.

Zum kompletten Guide
JasminAladdin-Reich (15.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
KummerAlles steht Kopf-Reich (15.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
KristoffSprecht mit ihm im Wald der Tapferkeit und folgt der Quest.
LumièreIm Reich von die Schöne und das Biest, nachdem ihr Belle und das Biest freigeschaltet habt.

Zum kompletten Guide
MauiVaiana-Reich (3.000 Dreamlight)
MerlinAutomatisch im Laufe der Hauptstory
Mickey MausAutomatisch im Laufe der Hauptstory
Mike GlotzkowskiMonster AG-Reich (15.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
Minnie MausAutomatisch im Laufe der Hauptstory
MirabelFindet den Goldenen Türknauf auf der Friedlichen Wiese und löst die anschließende Quest.

Zum kompletten Guide
MulanMulan-Realm (15.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
MushuMulan-Realm (15.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
Mutter GothelAutomatisch im Laufe der Hauptstory
NalaKönig der Löwen-Reich (10.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
OlafWährend der Hauptstory, sobald ihr die Eisigen Höhen freigeschaltet habt.
Peter PanNach dem Abschluss der Hauptstory könnt ihr die Quest “Ein vergessener Name” starten.

Zum kompletten Guide
Prinz ErikErledigt Ursulas Freundschaftsquest auf Level 10, um seine Quest zu starten.
PumbaaKönig der Löwen-Reich, nachdem ihr Simba und Nala freigeschaltet habt (10.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
RemyRatatouille-Reich (3.000 Dreamlight)
SallyNachdem ihr Jack Skellington freigeschaltet und alle seine Freundschaftsquests erledigt habt.

Zum kompletten Guide
ScarWährend der Hauptstory, sobald ihr die Sonnige Ebene freigeschaltet habt.
SimbaKönig der Löwen-Reich (10.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
StitchFindet drei Socken am Strand, der Friedlichen Wiese und im Wald (in dieser Reihenfolge) und folgt den Quests.
SulleyMonster AG-Reich (15.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
TianaFolgt Remys Quests. Ihr müsst vorher die Säule im Wald der Tapferkeit aktiviert haben.

Zum kompletten Guide
TimonKönig der Löwen-Reich, nachdem ihr Simba und Nala freigeschaltet habt (10.000 Dreamlight)

Zum kompletten Guide
UrsulaWährend der Hauptstory, sobald ihr den Strand freigeschaltet habt.
VaianaVaiana-Reich (3.000 Dreamlight)
VanellopeErledigt Dagoberts Freundschaftsquest auf Level 5, danach startet ihre Quest.
Wall-EWall-E-Reich (3.000 Dreamlight)
WoodyToy Story-Reich (7.000 Dreamlight)

Alle kostenpflichtigen DLC-Charaktere

Um die folgenden Figuren freizuschalten, müsst ihr zwingend das zugehörige Erweiterungspack kaufen. Folgt dann einfach der Hauptquests des jeweiligen Addons, um die Figuren im Rahmen der Geschichten in euer Dorf zu holen.

EVEDLC “The Eternity Isle”
GastonDLC “The Eternity Isle”
JafarDLC “The Eternity Isle”
OswaldDLC “The Eternity Isle”
RapunzelDLC “The Eternity Isle”
Aurora (Aschenputtel)DLC “The Storybook Vale”
Zum kompletten Guide
FlynnDLC “The Storybook Vale”
HadesDLC “The Storybook Vale”
MalefizDLC “The Storybook Vale”
Zum kompletten Guide
MeridaDLC “The Storybook Vale”
SchneewittchenDLC "Wishblossom Ranch"
Zum kompletten Guide
Tinkerbell (Naseweis)DLC "Wishblossom Ranch"
Cruella De VilDLC "Wishblossom Ranch"
TiggerDLC "Wishblossom Ranch"
Diese Charaktere sind bereits für die Zukunft bestätigt

Neben den oben aufgelisteten Figuren sind bereits weitere Charaktere bestätigt oder angeteast, die mit kommenden Updates oder DLCs hinzugefügt werden sollen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Roadmap-Artikel zu Disney Dreamlight Valley.

Sobald neue Charaktere veröffentlicht werden, aktualisieren wir diesen Artikel.

Was denkt ihr: Welche Charaktere aus bekannten Disney-Filmen und -Serien sollten eurer Meinung nach unbedingt noch dazukommen?

