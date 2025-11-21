Disney Dreamlight Valley: Alle 63 Charaktere und wie ihr sie bekommt

In Disney Dreamlight Valley könnt ihr mittlerweile 63 Charaktere freischalten, die ihr aus Filmklassikern oder modernen Animations-Hits kennt. Die meisten davon sind kostenlos als Teil des Hauptspiels oder späterer Gratis-Updates zu bekommen. Für ein paar benötigt ihr aber auch kostenpflichtige DLCs.
Wir haben euch hier alle Figuren aufgelistet und einige Hinweise gegeben, wie ihr sie jeweils in eurer Nachbarschaft willkommen heißt. Sofern vorhanden, findet ihr in der Tabelle auch Links zu unseren ausführlichen Guide-Artikeln, wenn ihr es ganz genau wissen wollt.
Alle kostenlosen Charaktere in Disney Dreamlight Valley
|Name
|Wie freischalten?
|Aladdin
|Aladdin-Reich (15.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Alice
|Wunderland-Reich (15.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Anna
|Frozen-Reich (4.000 Dreamlight)
|Ariel
|Findet das mysteriöse Paddel am Strand und folgt der Quest.
|Belle
|Die Schöne und das Biest-Reich (12.500 Dreamlight)
|Buzz Lightyear
|Toy Story-Reich (7.000 Dreamlight)
|Daisy
|Automatisch im Laufe der Hauptstory
|Dagobert Duck
|Automatisch im Laufe der Hauptstory
|Das Biest
|Die Schöne und das Biest-Reich (12.500 Dreamlight)
|Das Vergessen
|Nach dem Abschluss der Hauptstory könnt ihr die Quest “Ein vergessener Name” starten.
Zum kompletten Guide
|Die gute Fee
|Hauptstory, nachdem ihr das Biom “Das Vergessene Land” freigeschaltet und alle magischen Säulen aktiviert habt.
|Donald Duck
|Automatisch im Laufe der Hauptstory
|Elsa
|Frozen-Reich (4.000 Dreamlight)
|Freude
|Alles steht Kopf-Reich (15.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Goofy
|Automatisch im Laufe der Hauptstory
|Grinsekatze
|Wunderland-Reich (15.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Herr von Unruh
|Im Reich von die Schöne und das Biest, nachdem ihr Belle und das Biest freigeschaltet habt.
Zum kompletten Guide
|Jack Skellington
|Nachdem ihr die gute Fee freigeschaltet habt, müsst ihr vier Matroschkas finden.
Zum kompletten Guide
|Jasmin
|Aladdin-Reich (15.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Kummer
|Alles steht Kopf-Reich (15.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Kristoff
|Sprecht mit ihm im Wald der Tapferkeit und folgt der Quest.
|Lumière
|Im Reich von die Schöne und das Biest, nachdem ihr Belle und das Biest freigeschaltet habt.
Zum kompletten Guide
|Maui
|Vaiana-Reich (3.000 Dreamlight)
|Merlin
|Automatisch im Laufe der Hauptstory
|Mickey Maus
|Automatisch im Laufe der Hauptstory
|Mike Glotzkowski
|Monster AG-Reich (15.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Minnie Maus
|Automatisch im Laufe der Hauptstory
|Mirabel
|Findet den Goldenen Türknauf auf der Friedlichen Wiese und löst die anschließende Quest.
Zum kompletten Guide
|Mulan
|Mulan-Realm (15.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Mushu
|Mulan-Realm (15.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Mutter Gothel
|Automatisch im Laufe der Hauptstory
|Nala
|König der Löwen-Reich (10.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Olaf
|Während der Hauptstory, sobald ihr die Eisigen Höhen freigeschaltet habt.
|Peter Pan
|Nach dem Abschluss der Hauptstory könnt ihr die Quest “Ein vergessener Name” starten.
Zum kompletten Guide
|Prinz Erik
|Erledigt Ursulas Freundschaftsquest auf Level 10, um seine Quest zu starten.
|Pumbaa
|König der Löwen-Reich, nachdem ihr Simba und Nala freigeschaltet habt (10.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Remy
|Ratatouille-Reich (3.000 Dreamlight)
|Sally
|Nachdem ihr Jack Skellington freigeschaltet und alle seine Freundschaftsquests erledigt habt.
Zum kompletten Guide
|Scar
|Während der Hauptstory, sobald ihr die Sonnige Ebene freigeschaltet habt.
|Simba
|König der Löwen-Reich (10.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Stitch
|Findet drei Socken am Strand, der Friedlichen Wiese und im Wald (in dieser Reihenfolge) und folgt den Quests.
|Sulley
|Monster AG-Reich (15.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Tiana
|Folgt Remys Quests. Ihr müsst vorher die Säule im Wald der Tapferkeit aktiviert haben.
Zum kompletten Guide
|Timon
|König der Löwen-Reich, nachdem ihr Simba und Nala freigeschaltet habt (10.000 Dreamlight)
Zum kompletten Guide
|Ursula
|Während der Hauptstory, sobald ihr den Strand freigeschaltet habt.
|Vaiana
|Vaiana-Reich (3.000 Dreamlight)
|Vanellope
|Erledigt Dagoberts Freundschaftsquest auf Level 5, danach startet ihre Quest.
|Wall-E
|Wall-E-Reich (3.000 Dreamlight)
|Woody
|Toy Story-Reich (7.000 Dreamlight)
Alle kostenpflichtigen DLC-Charaktere
Um die folgenden Figuren freizuschalten, müsst ihr zwingend das zugehörige Erweiterungspack kaufen. Folgt dann einfach der Hauptquests des jeweiligen Addons, um die Figuren im Rahmen der Geschichten in euer Dorf zu holen.
|EVE
|DLC “The Eternity Isle”
|Gaston
|DLC “The Eternity Isle”
|Jafar
|DLC “The Eternity Isle”
|Oswald
|DLC “The Eternity Isle”
|Rapunzel
|DLC “The Eternity Isle”
|Aurora (Aschenputtel)
|DLC “The Storybook Vale”
Zum kompletten Guide
|Flynn
|DLC “The Storybook Vale”
|Hades
|DLC “The Storybook Vale”
|Malefiz
|DLC “The Storybook Vale”
Zum kompletten Guide
|Merida
|DLC “The Storybook Vale”
|Schneewittchen
|DLC "Wishblossom Ranch"
Zum kompletten Guide
|Tinkerbell (Naseweis)
|DLC "Wishblossom Ranch"
|Cruella De Vil
|DLC "Wishblossom Ranch"
|Tigger
|DLC "Wishblossom Ranch"
Diese Charaktere sind bereits für die Zukunft bestätigt
Neben den oben aufgelisteten Figuren sind bereits weitere Charaktere bestätigt oder angeteast, die mit kommenden Updates oder DLCs hinzugefügt werden sollen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Roadmap-Artikel zu Disney Dreamlight Valley.
Sobald neue Charaktere veröffentlicht werden, aktualisieren wir diesen Artikel.
Was denkt ihr: Welche Charaktere aus bekannten Disney-Filmen und -Serien sollten eurer Meinung nach unbedingt noch dazukommen?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.