Disney Dreamlight Valley: Alle 63 Charaktere und wie ihr sie bekommt

Alle Charaktere, die ihr aktuell in Disney Dreamlight Valley freischalten könnt.

In Disney Dreamlight Valley könnt ihr mittlerweile 63 Charaktere freischalten, die ihr aus Filmklassikern oder modernen Animations-Hits kennt. Die meisten davon sind kostenlos als Teil des Hauptspiels oder späterer Gratis-Updates zu bekommen. Für ein paar benötigt ihr aber auch kostenpflichtige DLCs.

Wir haben euch hier alle Figuren aufgelistet und einige Hinweise gegeben, wie ihr sie jeweils in eurer Nachbarschaft willkommen heißt. Sofern vorhanden, findet ihr in der Tabelle auch Links zu unseren ausführlichen Guide-Artikeln, wenn ihr es ganz genau wissen wollt.

0:49 Disney Dreamlight Valley-Trailer enthüllt neue Wishblossom Ranch-Erweiterung mit komplett neuer Fortbewegungsmöglichkeit

Alle kostenlosen Charaktere in Disney Dreamlight Valley

Alle kostenpflichtigen DLC-Charaktere

Um die folgenden Figuren freizuschalten, müsst ihr zwingend das zugehörige Erweiterungspack kaufen. Folgt dann einfach der Hauptquests des jeweiligen Addons, um die Figuren im Rahmen der Geschichten in euer Dorf zu holen.

EVE DLC “The Eternity Isle” Gaston DLC “The Eternity Isle” Jafar DLC “The Eternity Isle” Oswald DLC “The Eternity Isle” Rapunzel DLC “The Eternity Isle” Aurora (Aschenputtel) DLC “The Storybook Vale”

Zum kompletten Guide Flynn DLC “The Storybook Vale” Hades DLC “The Storybook Vale” Malefiz DLC “The Storybook Vale”

Zum kompletten Guide Merida DLC “The Storybook Vale” Schneewittchen DLC "Wishblossom Ranch"

Zum kompletten Guide Tinkerbell (Naseweis) DLC "Wishblossom Ranch" Cruella De Vil DLC "Wishblossom Ranch" Tigger DLC "Wishblossom Ranch"

Diese Charaktere sind bereits für die Zukunft bestätigt

Neben den oben aufgelisteten Figuren sind bereits weitere Charaktere bestätigt oder angeteast, die mit kommenden Updates oder DLCs hinzugefügt werden sollen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Roadmap-Artikel zu Disney Dreamlight Valley.

Sobald neue Charaktere veröffentlicht werden, aktualisieren wir diesen Artikel.

Was denkt ihr: Welche Charaktere aus bekannten Disney-Filmen und -Serien sollten eurer Meinung nach unbedingt noch dazukommen?