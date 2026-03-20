Crimson Desert: Abyss Artefakte – Wo ihr sie findet, wofür ihr sie braucht und wie ihr umskillt

Gegen Bosse braucht ihr jeden Skillpunkt, den ihr bekommen könnt.

Bei der Charakterentwicklung geht Crimson Desert einen anderen Weg als viele andere Spiele, denn hier sind Skillpunkte physische Objekte, die ihr auf viele unterschiedliche Arten erhalten könnt. Und auch ihr Nutzen geht weit über neue Fähigkeiten und bessere Statuswerte hinaus.

So funktionieren Abyss-Artefakte

In erster Linie sind die Artefakte eure Skillpunkte. Ihr könnt sie nutzen, um entweder neue Fähigkeiten zu erwerben, bestehende zu verbessern oder eure drei Statuswerte – Leben, Ausdauer und Geist – zu erhöhen.

1:45 Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive Open World-Spiel alles auf dem Kasten hat

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Aber ihr braucht die Steine im späteren Spielverlauf auch für Upgrades eurer Ausrüstung. Während die ersten Aufwertungen noch mit einfachen Materialien wie Leder, Eisen oder Knochen möglich sind, müsst ihr später Abyss-Artefakte opfern.

Theoretisch könnt ihr sie sogar verkaufen, sie bringen sogar eine ordentliche Menge Silber ein. Davon würden wir allerdings dringend abraten, zumindest bis zu dem Punkt, an dem ihr alles andere freigeschaltet habt.

So kommt ihr an mehr Abyss-Artefakte

Insgesamt gibt es fünf Möglichkeiten, um an die begehrten Steinchen zu kommen.

Zum einen klassisch durch das Töten von Gegnern. Ihr levelt zwar nicht wirklich auf in Crimson Desert, aber durch das Besiegen von Feinden füllt sich am linken unteren Rand eine Leiste. Ist diese voll, landet einfach ein Artefakt in eurem Inventar. Bosse und dicke Elitegegner lassen zudem eigentlich immer ein Artefakt fallen.

Ihr bekommt sie aber auch durch Quests. Ob das der Fall ist, erkennt ihr immer schon im Voraus, denn welche Belohnungen am Ende einer Aufgabe auf euch warten, steht immer in der Questbeschreibung.

Außerdem könnt ihr auch Artefakte kaufen. Sie sind allerdings nicht ganz billig und ihr findet sie nur bei bestimmten Personen. Das sind zum einen die Hexen, zum anderen der geheimen Händler. Letzterer wandert durch die Gegend und ihr trefft ihn zufällig an den merkwürdigsten Orten in der Spielwelt.

Ihr bekommt garantiert ein Abyss-Artefakt von Rätseln in der offenen Welt. Die sind allerdings gar nicht so einfach und ihr müsst manchmal etwas um die Ecke denken. Zudem braucht ihr manchmal Fähigkeiten, die ihr erst später bekommt.

Ebenso schwierig sind Herausforderungen für Artefakte. An kleinen Schreinen, die oftmals an Kreuzungen stehen bekommt ihr verschlossene Abyss-Artefakte. Sie sind an eine Herausforderung gebunden, die ihr erst bestehen müsst, damit ihr das Artefakt öffnen könnt. Für manche Challenges müsst ihr mit bestimmten Waffen kämpfen, für andere etwa bestimmte Pferderassen reiten.

So setzt ihr eure Skillpunkte zurück

Solange ihr verblasste Abyss-Artefakte habt, könnt ihr umskillen, wenn ihr eure Talente betrachtet.

Neben den normalen und verschlossenen Artefakten gibt es noch eine dritte Art: die verblassten Abyss-Artefakte. Diese findet ihr oft unscheinbar in Gebäuden oder Ruinen. Später könnt ihr sie aber auch selbst herstellen.

Mit ihnen könnt ihr eure Skillbäume zurücksetzen. Geht dafür in den Skillbaum, den ihr resetten wollt, und haltet die Viereck- bzw. X-Taste gedrückt. Dann landen alle bisher eingesetzten Artefakte wieder in eurem Inventar.