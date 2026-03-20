Crimson Desert: Burg von Hernand betreten - So überlistet ihr die Wachen am Tor

Ihr müsst in die Burg von Hernand, aber die Wachen stehen im Weg? So überlistet ihr sie ganz schnell.

Kevin Itzinger
20.03.2026 | 06:45 Uhr

Die beiden sind resolut, aber nicht unbedingt schlau. Die beiden sind resolut, aber nicht unbedingt schlau.

Habt ihr den Prolog von Crimson Desert abgeschlossen, verschlägt es euch mit Kliff nach Hernand. In der Stadt müsst ihr dann schon kurze Zeit später in die dortige Burg gelangen. Wir verraten euch, wie das klappt.

So kommt ihr ganz einfach an den Wachen am Tor vorbei

Sobald ihr euch im Rahmen der Aufgabe "Mystischer Schlüssel" zur Burg von Hernand aufmacht, werdet ihr am Tor von den dortigen Wachen aufgehalten. Die wollen euch nämlich nicht hineinlassen. Allerdings lassen sie sich ganz leicht überzeugen.

Video starten 1:45 Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive Open World-Spiel alles auf dem Kasten hat

Wenn ihr ihnen nämlich glaubhaft vermittelt, zur örtlichen Bevölkerung zu gehören, lassen sie euch ohne Proteste passieren. Ihr braucht also lediglich eine Verkleidung und die habt ihr zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise schon in der Tasche.

Während der Quest "Taten sagen mehr als Worte" bekommt ihr als Belohnung für das Schornsteinfegen nämlich die alte Kleidung des stinkfaulen Ehemanns geschenkt. Zieht ihr die über, kommt ihr in die Burg.

Das die Klamotten wichtig sind, erkennt ihr übrigens direkt, wenn ihr sie bekommt und zwar daran, dass ihr sie nicht verkaufen könnt und sie als wichtiges Item markiert ist. Seid ihr einmal in der Burg, verfällt der Status und ihr könnt sie verkaufen. Fortan braucht ihr nämlich auch keine Verkleidung mehr, die Wachen merken sich offenbar euer Gesicht.

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Das Rätsel soll euch an das Kleidungssystem im Spiel heranführen und so viel können wir euch verraten: Das ist nicht das letzte Mal, dass ihr eure Ziele mit den richtigen Klamotten erreichen könnt.

Kurz darauf geht es übrigens zum ersten Mal nach dem Prolog in den Abyss und dort müsst ihr unter anderem ein weiteres Rätsel lösen, das ziemlich knifflig sein kann. Wenn ihr auch dafür Unterstützung braucht – ihr wisst ja, wo ihr uns findet.

Wie gefällt euch Crimson Desert bis jetzt? Hättet ihr den Ehemann auch am liebsten eins mit seinem Besen übergezogen? Schreibt es gerne in die Kommentare!

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Crimson Desert

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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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